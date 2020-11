“Cristian Bonilla fue agredido e insultado”: Enrique Camacho

El guardameta rescindió su contrato con Millonarios y ya está en otra ciudad definiendo su futuro deportivo.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en entrevista para el Vbar de Caracol, habló luego de tres eliminaciones del cuadro ‘Albiazul’ (Copa Sudamericana, Copa y Liga BetPlay), en donde manifestó que fueron varios los factores de la eliminación, además toco el tema de salidas y posibles llegadas donde confirmó la salida de Jhon Duque y Cristian Bonilla.

Precisamente, la salida del guardameta no se dio en buenos términos, situación que explicó Camacho: ” Cristian Bonilla se sintió agredido y tomó la decisión de regresar a su ciudad. Cristian Vargas se mantiene en el equipo y lucha por volver a su nivel”.

Y agregó que “a Bonilla le dañaron el vehículo, le dañaron las llantas y lo insultaron. Él se sentía mal por el error contra Santa Fe y por eso llegamos a un acuerdo”. concluyó el máximo dirigente de la institución capitalina.

Cabe recordar que Cristian Bonilla es dueño de sus derechos deportivos y puede negociar con cualquier equipo como jugador libre. El cancerbero solo disputó un compromiso defendiendo la portería de Millonarios, el cual fue en el clásico capitalino ante Santa Fe por la fecha 10 que lo tuvo como gran protagonista tras un error por una mala salida al último minuto que le costó el empate para los dirigidos por Gamero.

Esta no es la primera vez que Bonilla sale sin pena ni gloria por una institución colombiana; ha pasado algo parecido en su paso por Atlético Nacional, La Equidad Seguros y Boyacá Chicó, donde no tuvo un óptimo rendimiento y no se pudo consolidar.