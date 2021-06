Cortuluá jugaría el Play-Off del ascenso con jugadores Sub – 20

Este miércoles, se define de manera oficial el primer ascendido a la primera división del fútbol colombiano, aunque podrían ascender los dos finalistas.

Deportes Quindío dio el primer paso para ascender a la primera división del fútbol colombiano tras conseguir un empate en la gran final de ida del Torneo BetPlay ante Atlético Huila. Con este resultado, el cuadro ‘Cuyabro’ tiene prácticamente asegurado su regreso a la A después de 8 años, pues tendría que perder en la vuelta por más de 5 goles de diferencia para que se le escape.

+ Deportes Quindío y cómo se definen los dos ascensos a la Liga BetPlay

+ Deportes Quindío es el primer ascendido a la Liga BetPlay 2021 – II

En caso de que Huila se corone campeón por una diferencia menor, ambos equipos ascenderán, ya que el Quindío se quedaría en la cima de la reclasificación. Sin embargo, si el cuadro de Armenia se impone en el partido definitivo, el subcampeón tendría que jugarse el ascenso en un repechaje ante Cortuluá, que salió subcampeón en las finales de ambos semestres.

Por otro lado, no sería mayor la preocupación, pues el equipo vallecaucano se jugaría esto con el equipo Sub – 20, ya que decidieron mandar al equipo profesional a vacaciones. La razón que dan las directivas sobre esta decisión es que no tienen la nómina suficiente para defender la categoría solamente en seis meses, por lo que apostarán por jugarse el ascenso a final de año.

Resta esperar para ver qué sucede en la final de vuelta del próximo miércoles y si se evita este play-off donde uno de los equipos no quiere ascender. El formato de ascenso y el obligar a los equipos a jugarse nuevamente la categoría en seis meses ha obligado a que directivos tomen este tipo de decisiones que afectan a los hinchas y al espectáculo en general.