Después de la eliminación de Atlético Nacional en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2020, Alexandre Guimarães criticó la actuación del árbitro Andrés Rojas, principalmente por la acción del minuto 75, cuando Nicolás Hernández debió abandonar la cancha del estadio Manuel Murillo Toro por doble amonestación.

El entrenador brasilero opinó que el defensor del Verde no merecía ningún tipo de sanción por la infracción que le cometió a Juan Fernando Caicedo:

“En el segundo tiempo sabíamos que iba a ser un partido físico y teníamos que imponer otra situación (…) El partido lo decide el balón parado y lo termina de liquidar la expulsión de Nico, una expulsión donde la falta no amerita para nada una segunda tarjeta amarilla”.

Y siguió: “No soy nunca de hablar de arbitraje, pero nosotros no fuimos pitados, pongámoslo así, de la misma manera que el rival”.

El director técnico del Rey de Copas además reveló la razón por la que Neyder Moreno no inició como titular en la definición frente al Deportes Tolima:

“Lo hablé con él, hizo un muy buen trabajo en el partido anterior (ante Independiente Santa Fe en Medellín), pero estamos claros que tenemos un próximo partido el fin de semana (contra Equidad Seguros en Bogotá) y yo tengo que estar haciendo algunas rotaciones”.

Alexandre Guimarães igualmente explicó el porqué Danovis Banguero tampoco integró el 11 del Verdolaga en Ibagué:

“Todavía vemos, por todo el retraso de preparación que él ha tenido, que no está al ritmo de los otros jugadores que empezaron con nosotros el 15 de diciembre”.

El capitán Jéfferson Duque también reaccionó al primer papelón de Atlético Nacional en el 2021-I:

“Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada, a pedirle disculpas al profe, porque la verdad esto que pasó hoy es una vergüenza, nos viene pasando y ya no nos tiene por qué pasar más. No vine aquí para quedar bien con la hinchada o con todos, pero quiero que mis jugadores entiendan dónde estamos y aquí nos tenemos que tocar las que son para salir de este bache, pero ya no más y lo digo públicamente, unas sinceras disculpas a toda la hinchada, perdón. No vine aquí para quedar bien con ellos, sino que vine aquí porque soy el referente de este equipo”.