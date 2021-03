Con la camiseta al revés, Andrés Cadavid protestó contra el VAR en rueda de prensa

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron por 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2021-I. En la segunda parte del duelo, se presentó un momento polémico e inédito con e VAR, el cual tuvo problemas en un momento en que se estaba analizando una tarjeta roja para Álex Castro, integrante del Verde.

En la rueda de prensa posterior al partido, el capitán del Poderoso, Andrés Felipe Cadavid sentó un precedente sobre el tema y realizó una protesta. El defensa salió ante las cámaras con la casaca del club al contrario. “Por eso me pongo la camiseta así, me la pongo al revés, porque no quiero tener escudo, quiero hablar en nombre de todo el fútbol colombiano. Quiero poner en contexto lo que pasó y creo que el VAR está para ayudarnos, para hacer el fútbol más justo y quiero poner en contexto, porque no quiero armar polémica, simplemente quiero decir lo que pasó y ya cada quien toma su opinión”, indicó.

Y continuó: “Estoy hablando independientemente de que sea Nacional, puede pasar con cualquier otro equipo. Hubo dos acciones que pudieron ser roja y que hay que considerarlas. Una que es con el balón le da en la cara y la otra cuando se acerca a James (Sánchez), un posible cabezazo, que creo que por eso a un jugador del Junior ya lo habían expulsado (Teófilo Gutiérrez)”.

Inmediatamente entró en detalles sobre su conversación con el central Carlos Herrera. “Ahí entramos en consideración, le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error o no sé qué puede pasar… se va la señal del VAR y en un fútbol profesional, en una liga tan importante como Colombia no se puede ir la señal en una posible roja y ahí el árbitro me dice que se fue la señal y le dije que no podíamos seguir que había que esperar a que vuelva para seguir”, contó.

El zaguero consideró inaudito el comportamiento del juez. “El acto seguido es que hay un cambio, el entrenador rival cambia al jugador que de pronto expulsan. Después del cambio viene el árbitro y me dice: ‘ya volvió la señal’ y yo: ‘bueno, listo, entonces vamos a mirar qué pasó y devuelves el cambio y miras si es de expulsión o no’ y me dice: ‘no, ya está el cambio, ya podemos seguir’”, relató.

Finalmente, el futbolista hizo una invitación a la revisión de la tecnología en pro de la mejora del balompié en el país. “Hasta ahí llego yo y hasta ahí voy a hablar yo. Porque no es posible, nos estamos jugando plata, prestigio, no estoy hablando de que porque fue Nacional, puede pasar con cualquier equipo, por eso vengo sin escudo, vengo en nombre de todo el fútbol colombiano. En una liga tan importante, que tenemos jugadores tan importantes, la liga le da un prestigio a la Selección. No es posible que se vaya el VAR en una posible roja. Nada más lo pongo en contexto. Es un llamado, yo vengo en nombre de todos los futbolistas, que esto puede pasar en cualquier partido y que miremos qué está pasando, para que el VAR sea una herramienta que ayude al fútbol y no una herramienta para la polémica”, concluyó.