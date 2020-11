Comesaña y su respuesta sobre dirigir a Atlético Nacional

Julio Comesaña, ahora panelista en el Vbar de Caracol Radio, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional, equipo que está en la búsqueda de un director técnico.

La respuesta fue positiva; sin embargo, argumentó el porqué cree que no se daría su llegada al conjunto verde de Antioquia. “Me gustaría dirigirlo porque es Nacional, pero no se les olvide que he estado mucho del otro lado, como lo es Medellín. Por eso no creo que mi nombre sería tenido en cuenta en Atlético Nacional” dijo el técnico uruguayo en el Vbar de Caracol Radio.

Aquí el audio de Julio Avelino Comesaña sobre la opción de dirigir a Nacional:



#YoEscuchoElVbarCaracol ⚽️🟢¿Si algún día le ofrecen Atlético Nacional lo dirigiría? 🗣️Esto respondió el entrenador Julio Comesaña En El Vbar Caracol. 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/HtDNp1anwC — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 4, 2020

Cabe recordar que Comesaña ha dirigido al Deportivo Independiente Medellín en tres periodos distintos: (1982 – 1986), (1992) y (2000), incluso también fue manager deportivo del ´poderoso´ entre 1998 y 2002.

En el último periodo dirigió al Junior de Barranquilla, equipo del que salió hace un par de meses por diferencias internas con el equipo. Ahora es panelista del Vbar Caracol y espera volver a dirigir.

Por su parte, en Atlético Nacional las cosas están tensas tras la salida de Juan Carlos Osorio de la institución paisa y tendrán que revertir la situación avanzando esta tarde a octavos de final de La Copa Sudamericana cuando visite al River Plate, en Uruguay, y lo mismo en la liga local donde aún no aseguran su clasificación dentro del grupo de los ´ocho´.