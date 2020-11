Comesaña: “Tolima no va a tener ventaja jugando en Bogotá”

Mucha polémica se ha generado en los últimos días luego de que el Deportes Tolima tuviera que jugar como local en el estadio de Techo en Bogotá.

Hace unos días, la alcaldía de Ibagué le comunicó al Deportes Tolima que el estadio Manuel Murillo Toro se encontraba en mantenimiento en sus camerinos, zonas mixtas y demás, por lo que el conjunto ‘Pijao’ tuvo que anunciar que jugarían su partido como local ante Junior en Bogotá, en el estadio de Techo, que previamente había sido inscrito por este club como su alternativa.

Sin embargo, desde las directivas del cuadro barranquillero se opusieron completamente a este cambio, debido a la altura de Bogotá y la preparación física que se requiere para este tipo de partidos. Al final, se ratificó la decisión de jugar en la capital colombiana, a pesar de las razones del Junior y las contradicciones desde la parte gubernamental en Ibagué.

Sobre este tema, el ex técnico del Junior, Julio Comesaña, dio su opinión en el programa El Vbar de Caracol Radio y asegura que este factor no representa ventaja ni para el Tolima ni para el Junior. “Me parece que jugar en la altura para Junior es una desventaja, aunque es un equipo con oficio, que sabe cómo jugar en la altura, que sabe lo que quiere“.

Y adicionó. “Y tampoco creo que para Tolima sea una ventaja, porque en Ibagué no hay altura, así que…Y si no, no sé, Neiva, aunque no sé cómo estará ese estadio. Me parece que es un partido grande que necesita un lugar que tenga trascendencia, aunque la gente no pueda ir. El estadio de Techo es un estadio bonito, un partido en cancha neutral, así que los dos están en las mismas condiciones“.

De esta manera, una voz autorizada como lo es el técnico más ganador de la historia del Junior, calmó un poco la polémica que se ha querido formar en Barraquilla con relación al estadio para este partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Betplay.