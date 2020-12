Christian Montaño: el exfutbolista de América de Cali que pensó en el suicidio

Lo contó en entrevista con el diario The Sun en Inglaterra. Christian Montaño, futbolista nacido en el Valle del Cauca y nacionalizado inglés, pasó un muy mal momento en su vida y ahora lo compartió en medios de comunicación.

¿Qué pasó? Todo tiene que ver con una situación que pasó en su regreso al fútbol inglés. Recordemos que Montaño llegó a América de Cali en 2015 tras jugar en 5 equipos distintos de aquel país. Había estado en Notts County, Swindon Town, Dagenham & Redbridge, Oxford United y Oldham Athletic.

Tras su salida del cuadro escarlata pasó a jugar a Bristol Rovers y desde mediados de 2017 está en Port Vale. Durante su carrera protagonizó una situación incómoda: pasó a ser investigado por la Policía debido a un supuesto caso de violación y estuvo involucrado en un escándalo de amaño de partidos.

Viviendo esa situación, relató recientemente, un día alistó vodka, pastillas y un arma. Buscó quitarse la vida un día en que su madre y su novia salieron de compras. “Estaba en un mal lugar y había recurrido al alcohol, bebiendo mucho. No tenía ingresos y comencé a acumular deudas, así que me presupuesté 10 libras al día. Compraba un litro barato de vodka en lugar de comida y me lo estaba tomando directamente de la botella. Pensé que estaba ayudándome, pero me estaba arruinando. Mis estados de ánimo estaban por todos lados. Un minuto era agresivo, luego estaría deprimido, luego estaría llorando. Y fue en ese momento que comencé a pensar, ‘Necesito desaparecer de este mundo'”.

Durísimo relato que inició en 2013, un par de años antes de su regreso a Colombia para jugar con América de Cali. Ahí se inició la investigación de amaño de partidos y lavado de dinero. “Estaba en el norte de Londres con mi madre, mi novia y Cristian Junior (uno de sus hijos) y me desperté con un montón de mensajes de Twitter en mi teléfono. Estaba en todas las noticias. Me derrumbé y le dije a mamá: ‘Mi vida se acabó’. Todo el mundo estaba tomando el lado equivocado del palo y quería contarles a todos lo que realmente sucedió. Dije: ‘Fui ingenuo, pero te lo prometo, mamá, no he hecho nada malo'”.

Lo despidieron de Oldham Athletic. “Lanzaron un comunicado y pensé ‘¿Cómo pudieron hacer eso sin darme la oportunidad de explicar lo que había sucedido?’. Entonces mucha gente recurrió a las redes sociales para decirme que me había jodido la vida y que nunca debería volver a jugar al fútbol. Y si volviera, alguien debería romperme las piernas (…). Empecé a ponerme paranoico e incluso pensé que mi madre y mi novia estaban en mi contra. Estaba mirando hasta 20 años de prisión y sentía que le había fallado a mi hijo. Mi mamá y Jo-Hannah (su prometida) se dirigieron a las tiendas. Fui al baño y comencé a preparar un baño para que todo pareciera normal. Estaba listo para acabar conmigo mismo. Entonces, de repente, mi madre y mi pareja irrumpieron por la puerta. Mi mamá me sacudió, mientras Jo-Hannah gritaba: ‘¿Qué estás haciendo, Cris?’. Habían sentido que algo andaba mal y me engañaron haciéndome pensar que iban a las tiendas. Querían ver qué iba a hacer”.

Ahora todo hace parte del pasado. El futbolista que en 2015 jugó 18 partidos con América de Cali e hizo un gol (a Leones), juega profesionalmente en el ascenso de Inglaterra con Oldham Athletic. Tiene actualmente un podcast en el que habla de enfermedades mentales.

Las mejores acciones en la carrera de Christian Montaño