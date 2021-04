¡Chao COVID-19! Se reincorporó el último jugador que tenía contagiado el DIM

Deportivo Independiente Medellín realizó este martes su entrenamiento pensando en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2021-I, en la que está obligado a ganar y por goleada sobre Once Caldas, en Manizales, el próximo fin de semana, con horario aún por definir por parte de la Dimayor.

En dicha práctica la novedad fue la presencia de Juan Pablo Gallego, quien se reincorporó tras haber cumplido con su tiempo de aislamiento por contagio de COVID-19, siendo así, el último integrante del grupo de jugadores que superó la enfermedad luego del brote que tuvo el plantel y con el que lidiaron por casi un mes.

“Hemos tenido un brote que hemos tratado de solucionar y que lo logramos después de 27 días de inicio, precisamente teniendo todas las medidas que nuestro staff médico nos han dado. En este momento, con las últimas pruebas que se hicieron, sabemos que el brote está controlado. Demoramos 27 días para poder controlar el brote. Y es precisamente lo que nos está pasando no solo en Antioquia y Medellín, sino en todo el mundo, es la tercera ola de contagio, porque la gente se está relajando con el tema de que ya están vacunando, pero hasta que no tengamos un 80% de población colombiana vacunada, no vamos a estar tranquilos. Esa es la falsa tranquilidad de la gente y por eso se está contagiando”, explicó Édgar Méndez, médico del Poderoso.

+ Medellín no pudo con el colero, empató con Alianza Petrolera

+ Independiente Medellín: demanda el partido frente al Deportivo Pereira

Así las cosas, tan solo faltaría el regreso del asistente técnico Óscar Pérez, que se encuentra con supervisión médica en su casa y el gerente deportivo, Juan Bernardo Valencia, que ya pudo salir de la Unidad de Cuidados Especiales y se encuentra en hospitalización.