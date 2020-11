El periodista deportivo no dejó pasar por alto la culpabilidad y displicencia que tuvo Santiago Montoya al momento de cobrar en la definición desde el punto penal en la que Millonarios perdió ante el Deportivo Cali por Copa Sudamericana.

El conjunto capitalino logró igualar la serie en condición de visitante y la llevó hasta la definición desde el punto penalti. Precisamente, el cobro de Santiago Montoya fue el cuarto, luego de que hubieran anotado Juan Camilo Salazar, Juan Pablo Vargas, Ricardo Márquez y fallado para el Cali Juan Camilo Angulo.

No obstante, el atacante de cuadro ´Embajador´ debía convertirlo para que su equipo quedara a un cobro de conseguir la hazaña y eliminar al cuadro ´Azucarero´. Pero no fue así y lo erró de una manera inusual; pateó con displicencia, demasiado suave y con risas de por medio.

Ante este hecho, varios hinchas e incluso la prensa capitalina arremetieron contra Santiago Montoya, entre ellos Cesar Augusto Londoño, periodista deportivo que no dejó pasar por alto el cobro del ´Mago´ en el programa el Alargue de Caracol Radio.

“No me deje ir sin antes opinar por el penalti de Montoya para Millonarios. Uno no puede y dárselas de sobrado, con esa sonrisita absolutamente, ni siquiera socarrona, maricona. Una sonrisita de sobrado de que a este arquero me lo como vivo, de que lo voy a tirar a un lado y lo meto al otro, y después patear con un remate de dos pesos al sitio donde se tiró González. No hay derecho de que uno pierda la posibilidad de clasificar a la siguiente fase y un millón y medio de dólares por lo que hizo Montoya“, expresó Londoño.

Santiago Montoya no pasa por un buen momento en Millonarios; desde su llegada en 2018, ha pasado por varias lesiones entre ellas una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En el presente año, ya cuando iba a reaparecer en las canchas, salió positivo para Covid-19.