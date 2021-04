Carlos Antonio Vélez y su dura arremetida contra Fredy Guarín y quienes lo respaldaron

El periodista Carlos Antonio Vélez reavivó la polémica con el jugador de Millonarios y públicamente criticó su reciente comportamiento.

Ya pasaron varios días desde que se dio la polémica con el jugador Fredy Guarín en la ciudad de Medellín, donde quedó registrado en video un comportamiento inadecuado y sin precedentes para este futbolista. Poco a poco las cosas se han ido aclarando mientras que el volante está recibiendo asesoría profesional, pero ahora, el periodista Carlos Antonio Vélez reavivó el tema.

+ Fredy Guarín está recibiendo asesoría profesional

+ El emotivo mensaje de Eduardo Lara hacia Fredy Guarín

En medio de su programa ‘Palabras Mayores’ en Antena 2, Vélez habló no solo del jugador, sino de aquellos jugadores que le brindaron mensajes de aliento. “El respaldo del gremio no me sorprende. Entre ellos se entienden, son semejantes, hacen cosas parecidas. Por lo tanto, imperan los códigos, los famosos códigos de vestuario, que es lo más parecido a los códigos mafiosos“.

Dejó claro que no se iba a referir a la situación personal del jugador, sea cual sea la realidad, pero sí habló de su comportamiento. “Comprendo la solidaridad de los compañeros de Fredy Guarín, pero eso es muy distinto a aplaudir una conducta impropia. No conozco su problema personal, no me voy a meter en eso, pero hay que reprobar su actitud violenta“.

Y reiteró. “Hay algo que reprobar y es su actitud violenta, la agresión a la Policía y posteriormente a los médicos y enfermeros que lo atendieron. No estoy tocando su tema familiar porque no lo conozco y no me interesa. Estoy hablando de resistencia a Policía, que es autoridad“, dijo el reconocido comunicador.