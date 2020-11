Carlos Antonio Vélez, Duván Vergara y la Selección Colombia: “No entiendo”

Uno de los debates que se presentan tras la convocatoria de la Selección Colombia es la ausencia de Duván Vergara. El atacante de América de Cali aún no es tenido en cuenta por el DT Carlos Queiroz.

Dicha decisión ha generado varias reacciones. Y Carlos Antonio Vélez (RCN Radio y Win Sports), dio la suya a través de un video publicado en su cuenta en Twitter. Allí dijo: “Me preocupa que no estén los suficientes jugadores por banda y que solamente tengamos a Luis Díaz como extremo. No sé qué tiene que hacer un jugador para ser llamado a la Selección Colombia y eso que se libraron de una polémica con Santos Borré (…). El asunto Duván Vergara es preocupante y a uno le salen con el cuento que la liga colombiana es muy mediocre”, fue lo primero que dijo.

▶: ¿Días contados para Duván Vergara en el América?

▶: Selección Colombia: no fue esta vez para Duván Vergara

▶: Lo último sobre la posible salida de Luis Paz del América

Y agregó: “Sí, seguramente lo es, pero no creo que sea mejor ni la belga ni la escocesa que nuestra liga. Podrían estar mano a mano en cuanto a pobreza y mediocridad. Entonces, si de allá llegan, de acá podrían ir. Y lo de Duván Vergara es el llenar un extremo y aparte es un jugador que merece ser convocado. No todo es Argentina y no todo es Brasil”, concluyó.

Los atacantes elegidos por Carlos Queiroz en la convocatoria para los partidos ante Uruguay y Ecuador son: James Rodríguez, Alfredo Morelos, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Luis Suárez Charris y Duván Zapata. En el caso del futbolista de América de Cali, tendrá que seguir esperando por su oportunidad de vestir la camiseta tricolor.

Todo lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre Duván Vergara y la Selección Colombia

No entiendo la ausencia de un extremo como Vergara y tampoco que sea convocado un buen jugador, por que lo es; pero que solo ha tenido algunos minutos en primera y nunca considerado en selecciones menores además de ser otro 9 pic.twitter.com/Q2Ws2uc4GI — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 9, 2020

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022