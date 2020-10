¿Boyacá Chicó se retira de la Liga Betplay?

Analizan esa posibilidad, según lo declaró Eduardo Pimentel. El máximo accionista de Boyacá Chicó, equipo que ocupa la penúltima casilla en la Liga Betplay 2020, atendió una entrevista en el Súper Combo del Deporte (RCN) en la que lo informó.

“Me voy a reunir con la Junta Directiva porque pienso retirar el equipo del torneo. Mañana sacaremos comunicado”, dijo Eduardo Pimentel al respecto. Sus palabras llegan un día después en que a través de redes sociales mencionó ciertas irregularidades en el fútbol colombiano delas que se ha percatado.

▶: Eduardo Pimentel y una nueva polémica en el fútbol colombiano

▶: ¡Suspenden el reconocimiento deportivo al Cúcuta!

▶: La displicencia con este penal en la Copa Betplay

“¿Qué pasa en el Fútbol Profesional Colombiano? Van amenazas y vienen, Caldas le regala los puntos al Pereira queriendo engañar a todos con una jugada de laboratorio, América de Cali da la orden a CEJ para que ilegalmente le inscriban un jugador y lo hacen, esto está incontrolable, las componendas a la orden del día”, fue uno de los mensajes que publicó.

Y en otro dijo: “Estupefacto quedé ayer en plena asamblea de la Dimayor cuando escuché a un presidente de un club que acusó a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan partidos y se compran árbitros. Delicadísimo de toda GRAVEDAD, ¿dónde está la Fiscalía?”.

Más de Eduardo Pimentel en RCN Radio

-“No me pueden venir a meter los dedos a la boca, a decirme hoy que un equipo se equivocó en la inscripción de un jugador. Lo que Once Caldas hizo con Deportivo Pereira es algo vulgar, yo no me quedo callado”.

-“Lo que está pasando con el arbitraje, yo lo denuncié hace rato. Apostadores irregulares buscaban a ex DT y ex presidentes de equipos para cuadrar partidos”.

-“Estoy mamado de tragarme sapos para que los equipos grandes saquen provecho de situaciones”.

-“Es una vergüenza lo que está dejando hacer la Comisión, no hay controles, sobre todo en el tema de doping. Por la pandemia se aprovechó de todo, en esas condiciones, jugar es imposible”.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020