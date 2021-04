Bolillo reveló el origen del COVID en DIM: “Fue por una rumba de estos”

Hace un mes, cuando el brote de COVID-19 comenzó en Deportivo Independiente Medellín, el entrenador Hernán Darío Gómez dejó en evidencia que los jóvenes habían sido los responsables de llevar el virus al equipo, por haber salido en uno de sus días de descanso sin tener cuidados de bioseguridad. Ahora, con la enfermedad controlada y tras haber tenido integrantes del cuerpo técnico y administrativo con serios problemas de salud, el DT reveló quiénes son los culpables.

Durante la rueda de prensa previa al duelo ante Once Caldas en el estadio Palogrande, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021-I, el Bolillo se salió de su calma y explicó que el bajón en el nivel deportivo del equipo se debió a la debilidad que les produjo el contagio masivo. Además, contó que algunos de sus jugadores estuvieron en una reunión y se contagiaron.

“Todos saben que fue por una rumba de estos güevoncitos, nos cogió y nos enfermamos y casi nos mata a todos”, aseguró. Sin embargo, defendió a su grupo ante los juzgamientos por no haber derrotado a los eliminados Deportivo Pereira y Alianza Petrolera en las dos jornadas anteriores. “No es falta de güevas, no es falta de ganas, no es falta de trabajo… ¡nos enfermamos!. Hay otros equipos que se han enfermado y se han ido para abajo. Y nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos en el torneo”, apuntó.

Y continuó: “Yo la tengo clara y no voy a dejar señalar ni de directivos, ni de nadie. Este equipo se fue así porque se enfermó duro y no tenemos los recambios que tienen los otros equipos. Nosotros estamos en construcción. Le dije al dueño de Medellín que esto no es tan fácil, es para cuatro años y sin embargo, ya tenemos un título y estamos buscando 29 puntos a ver si entramos al octogonal”, concluyó.