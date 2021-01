Bolillo Gómez y el elogio a Agustín Vuletich por su debut goleador con el DIM

Foto: DIMAYOR

51 minutos le bastaron a Agustín Vuletich para marcar su primer gol con el equipo que dirige el Bolillo Gómez. El argentino fue uno de los mejores del triunfo de Independiente Medellín sobre Junior. Eso lo destacó el DT.

Bolillo Gómez en su primera rueda de prensa tras el regreso a dirigir en el fútbol colombiano, se refirió a las bondades que encontró en el goleador elegido para su nuevo proceso como DT de Independiente Medellín. Él llegó y se dio el fichaje del atacante argentino que en Colombia ya había jugado con Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.

“Agustín Vuletich tiene las condiciones de un hombre solidario, de un hombre táctico. No elude responsabilidades. Es guapo, nos llena el área y estamos metiéndolo en la sociedad y la elaboración del juego”, destacó el Bolillo Gómez sobre el hombre que marcó el primer gol de Independiente Medellín en 2021.

Anteriormente y al hablar de él y de Leonardo Castro (los autores de los goles en el triunfo ante Junior), el DT dijo: “Hoy cumplieron y tuvieron opciones. Eso es una gran satisfacción. Son muchachos muy trabajadores y muy profesionales”. Está claro que el entrenador está satisfecho con los atacantes con los que empezó la competencia.

Todo lo que dijo el Bolillo Gómez del triunfo de Independiente Medellín sobre Junior

-“Hace días venimos preparando los partidos que vienen. Siento que tenemos que mejorar mucho y conocernos más. Hubo momentos en que dejamos de jugar bien al fútbol por falta de conocimiento. De todas formas en el regreso del equipo y la forma de estar parados en la cancha hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando porque no podemos perder la concentración. A veces si no la tenemos, se nos descompensa cualquier línea y vamos a tener dificultades.

-“Hubo cosas importantes dentro del trabajo con 13 días de entrenamiento. Por muchos momentos hubo orden y buena elaboración. Me gustó mucho el primer tiempo de los dos equipos. No hubo muchas opciones de gol pero sí trabajo táctico. Fueron dos equipos serios. En el segundo tiempo sentimos la pretemporada y nos tocaba darle el balón a Junior, armar la figura atrás y esperar los espacios. Junior no tuvo claridad para llegar a nuestro arco. Ellos tienen gran equipo y por eso se celebra como se celebra. Hay que seguir. Este es un partido que nos va a mostrar en qué tenemos que hacer más énfasis”.