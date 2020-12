Para el 2021 en la Liga BetPlay, en materia de fichajes Bolillo Gómez fue contundente. Dijo cuántos refuerzos que necesita Independiente Medellín.

Hernán Darío Gómez asumió oficialmente el banquillo de Deportivo Independiente Medellín por segunda etapa en su carrera como entrenador. Este jueves en rueda de prensa, fueron presentados los miembros del cuerpo técnico que estará conformado por Édgar Panzer Carvajal, Óscar Pérez y Daniel Gómez, como asistentes técnicos. Mauricio Roldán será el preparador físico y Didier Muñoz el preparador de arqueros.

Lo primero que contó el DT es que tuvo una conversación con el máximo accionista del club, Raúl Giraldo, quien quiere “reivindicar al técnico antioqueño”. “A don Raúl le dije: Hagamos un proceso a cinco años y le firmo por dos años. Y no me vaya a echar en el primer año, porque el primer año va a ser muy duro, porque el equipo está en construcción”, relató.

La conformación del plantel fue el tema principal durante la conferencia. “Entre todos hemos venido adelantando un trabajo de contratación. Hemos hablado con muchos jugadores, muchos empresarios y presidentes de clubes y estamos, por lo menos, pensando en traer siete jugadores. Si se pueden más, bienvenidos. Pero don Raúl está haciendo ese esfuerzo”, apuntó.

El Bolillo asume el banco justo en un momento de crisis, tal como ya lo había hecho para el segundo semestre de 2012, cuando pudo recuperarlo de los números del descenso hasta llevarlo a la final, en la que perdió ante Millonarios FC. “Nunca me han llamado de equipos sin problemas. Siempre me han llamado a resolver problemas, lo mismo en selecciones. Esta es otra oportunidad, es un lindo reto, tan difícil como el anterior. En la vida no hay cosas fáciles para el que quiere salir adelante y mostrar cosas importantes, que vuelva la gente a disfrutar y que vuelvan a querer al Medellín como institución, como el Poderoso que es”, expresó.

Adicionalmente, defendió su permanencia en el fútbol, en el que ya lo han catalogado de otra generación “No somos tan pasados de moda. Todos somos estudiantes. Es un equipo de gente joven, yo soy el de experiencia aquí más que todos y Panzer es el que me sigue”, refutó.

DIM llega a la vida de Hernán Darío Gómez, después de haber estado al mando de la Selección de Ecuador y previamente de la de Panamá, a la que logró clasificar por primera vez a un Mundial (Rusia 2018) y con este hito, alcanzó el récord de ser el segundo entrenador que ha llevado a tres seleccionados diferentes a las justas orbitales (Colombia, Ecuador y Panamá).