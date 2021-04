Bolillo Gómez: “Estamos bajitos por todos los problemas que hemos tenido”

Deportivo Independiente Medellín no pudo con Alianza Petrolera en el estadio Atanasio Girardot. El Poderoso empató por 2-2 y comprometió su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay 2021-I.

En rueda de prensa, el entrenador Hernán Darío Gómez analizó la difícil situación que ha tenido que pasar el plantel tras lidiar con un brote por COVID-19, que según él, es uno de los culpables de la mala racha. “Como dije antes de entrar al partido, nosotros estamos bajitos, físicamente se ven más superiores los otros equipos, en este momento cualquier equipo corre más que nosotros porque nosotros tenemos cosas que nos han descuadrado: las lesiones, las enfermedades, nosotros no estamos bien, no sostenemos un resultado, porque no estamos bien, mentalmente ni en forma”, expresó.

Al DT le preguntaron por el trámite del juego, en el que el DIM intentó pero se quedó cortó. “¿Merecía ganar? No sé si de merecer, pero sí se puso adelante en dos oportunidades y no supo sostener, no fue fuerte mentalmente ni físicamente para sostener. El equipo se siente cansado y los cambios de nosotros son muchachos jóvenes que les cuesta entrar en esos momentos. No estamos en buen nivel”, apuntó.

Sin embargo, aseguró que van a luchar por un lugar en la siguiente fase del torneo. “Todos somos profesionales de fútbol, falta una fecha, vamos a trabajar para esta fecha y a ver cómo van evolucionando los muchachos”