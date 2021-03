Previo al clásico 305 en el torneo principal del fútbol colombiano, el entrenador Hernán Darío Gómez analizó a Atlético Nacional, elenco contra el que le ha ido bien enfrentándolo, dirigiendo al Deportivo Independiente Medellín.

“El clásico para mí es una fiesta de la ciudad, del departamento. Yo lo miro sin rabia y sin esa rivalidad que a veces mucha gente le quiere poner, es un juego de dos equipos de la ciudad que están buscando lo mismo. Nosotros lo vamos a tomar como siempre, intentando trabajar para ganarlo”, expresó.

El técnico le bajó un poco al ambiente tenso particular de ese tipo de compromisos. “El clásico me lo imagino como todos. Como me gusta a mí: sin rabias, sin odios, nada, lo deportivo, alegrar la ciudad, que los dos equipos se entreguen, que a los jugadores les vaya bien, y que sea un lindo partido y el resultado ya es cuestión del que ese día esté mejor”, explicó el DT.

Sin embargo, reconoció que el poderío ofensivo del cuadro Verdolaga es un punto a tener muy en cuenta para preparar la estrategia del duelo. “Neutralizar a Nacional en ataque es bien difícil porque tiene individualidades que a veces le ganan a la táctica”, dijo.

Por eso, adelantó algo de su planteamiento para el enfrentamiento. “Nosotros vamos, no a neutralizar a nadie, sino que vamos a tratar de imponernos y a ver si se puede someter al contrario a nuestro estilo”, aseguró y continuó: “Lo que yo voy a trabajar en el equipo es seguir mejorando nuestra idea, orden, trabajo táctico y que las individualidades se sientan cómodas dependiendo del rival”.

Finalmente, resaltó la variedad de talentos que posee el contrincante de turno. “El rival es un equipo con una nómina excelente, quizás la nómina más amplia, porque todos los equipos tienen buenos jugadores, pero el equipo con más amplitud de buenos jugadores lo tiene Nacional y tiene un buen técnico. Si los equipos tienen 20 jugadores buenos, ellos tienen 40 jugadores buenos”, concluyó.

El encuentro DIM vs. Nacional será este sábado a las 8:10 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, y corresponderá a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2021-I.