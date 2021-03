Bolillo, del enojo por contagios a los elogios: “Es un grupo que no me chista”

Deportivo Independiente Medellín sacó cuatro puntos en dos partidos cruciales para su permanencia dentro de los ocho de la Liga BetPlay 2021-I. El Rojo juega muy al estilo de su entrenador Hernán Darío Gómez: ordenado y táctico, aunque poco vistoso.

Sin embargo, el DT habló de las claves para haber conseguido el empate por 2-2 ante Deportivo Pasto y la victoria por 1-2 sobre América de Cali, justo en un momento apremiante, con ausencias importantes en el plantel.

“Tengo una nómina que no es muy grande, pero sí tengo como 16 jugadores que pueden entrar y salir. Y entrar a lo que nosotros pretendemos: si es para armar un poquito más fuerte la táctica o si es entrar a que la capacidad individual le ayude a la táctica como pasó hoy en el segundo tiempo”, explicó el Bolillo, refiriéndose a los cambios que le entregaron el triunfo frente a los Diablos Rojos.

El técnico resaltó la actitud de sus dirigidos, con quienes ha podido construir una buena relación. “Es un grupo que no me chista. Es un grupo que me respeta, y ahí vamos. Hoy se nos dio, con tanta dificultad, un resultado tan importante contra un rival muy grande como América”, apuntó.

Y finalmente, se mostró cómodo por su planteamiento. “Ahora voy conociendo mucho más al equipo. Voy entendiendo en qué momento meto los jugadores y en qué momento los saco”, concluyó.