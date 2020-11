Millonarios empezó a tomar decisiones de cara a la temporada del 2021 tras los negativos resultados que tuvo en el presente año.

Con la ratificación de la continuidad de Alberto Gamero como estratega del cuadro ‘Albiazul para el siguiente año, se empezó a definir los nombres que harán parte de la plantilla de Millonarios con el aval del DT, quien desde ya optó por descabezar nombres teniendo en cuenta sus objetivos.

+ Fernando Uribe y su pretendiente en el FPC: no es Millonarios

+ Los eliminados que siguen en la pelea por la Bota de Oro

Y es que luego de la salida de Jhon Duque al fútbol de México y Cristian Bonilla tras llegar a un acuerdo, seguirían saliendo jugadores tras no tener un rendimiento óptimo en la consecución de resultados, además de la terminación del contrato, motivo por el que no se les renovaría.

Por medio del Vbar de Caracol, se pudo conocer que Felipe Banguero, Eliser Quiñones y Ayron del Valle no continuarán en Millonarios tras no llegar a un acuerdo por el escaso nivel futbolístico que presentaron en la presente temporada y la parte económica que también sería un factor importante tras no llegar a las finales en ninguna competición.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️Felipe Banguero, Eliser Quiñones y Ayron del Valle no continuarán en Millonarios. 🔜A los jugadores ya se les pasó la carta de no renovación. 📲Síguenos en el Facebook Live: https://t.co/L97oF59r6J hasta las 3 de la tarde. pic.twitter.com/GuBwYbvBli — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 30, 2020



Así las cosas, se espera a que haya una confirmación oficial por parte de Millonarios y así poder confirmar estas salidas que en total serían seis. Cabe recordar que además de los ya mencionados, Juan Pablo Vargas, Luciano Ospina, Santiago Montoya, David Mackallister Silva, , Juan Carlos Pereira, César Carrillo y Diego Godoy y también terminan contrato y están a la espera de una decisión.