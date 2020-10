Avilés Hurtado estaría en la mira de Atlético Nacional

En medio del irregular momento de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2020-I y con la acción en la Copa Sudamericana 2020 a la vuelta de la esquina, desde México surgió la noticia de que el Verde le estaría siguiendo el rastro a Avilés Hurtado.

De acuerdo a Medio Tiempo, el delantero “no entraría en los planes” del Club de Fútbol Monterrey para el próximo año y su regreso al Verdolaga sería “una opción” para el nacido en el municipio de Timbiquí (Cauca).

La versión del portal informativo se difundió ampliamente y en Colombia se especuló con el retorno del atacante de Rayados, que vistió los colores del conjunto antioqueño entre 2011 y 2012.

Tras su salida del Rey de Copas, el jugador de 33 años pasó por Pachuca y Jaguares de Chiapas en dos etapas, y por Xolos de Tijuana.

Con el equipo que dirige Antonio Mohamed marcó su primer gol en la presente temporada, en la victoria 1-2 de la Pandilla en la visita al Mazatlán y celebró después de 15 meses: no anotaba desde el 20 de julio de 2019.

Desde Nacional desmienten esta información surgida en México. No quiere decir que el jugador no sea del gusto del club, pero al hoy, no hay nada. https://t.co/DUxdf0WSyF

— Juan David Londoño (@juandl84) October 24, 2020