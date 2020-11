Atlético Nacional y la novedad con sus jugadores suspendidos.

Dos jugadores de Atlético Nacional esperaban pagar su fecha de sanción en el partido ante el Cúcuta Deportivo, pero no habrá tal juego.

Luego de que se conociera la decisión por parte de la Dimayor, donde se comunicó que Atlético Nacional no jugará su partido frente al Cúcuta Deportivo, ganando automáticamente su juego por escritorio, surgió la duda en el cuadro ‘verdolaga’ con relación a los jugadores que estaban suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y pensaban pagar la fecha de sanción ante el cuadro ‘Motilón’.

Como no se jugará el partido, no hay una fecha donde puedan pagar la sanción. Sin embargo, hay que revisar el reglamento de la Dimayor y con esto tranquilizar a los hinchas de Nacional con los jugadores suspendidos que son nada más y nada menos que Jarlan Barrera y Andrés ‘El Rifle’ Andrade, dos de los más importantes en la gestión de juego del equipo.

El literal I del artículo 21 del Código Disciplinario Único dice qué: “Tratándose suspensión por partidos, solo se computarán como cumplidos los efectivamente jugados. Si se interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada, renuncia o no presentación en la cancha la suspensión no se entenderá cumplida salvo que los hechos que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputables al equipo que perteneciere el jugador suspendido“.

¿De acuerdo al reglamento, pueden jugar en los cuartos de final?

Según este apartado del reglamento, los jugadores de Nacional sí cumplirán su fecha de sanción y llegarán limpios al primer partido de cuartos de final, pues la situación que vive el Cúcuta no tiene ningún grado de responsabilidad en el equipo ‘Verdolaga’.