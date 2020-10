“Atlético Nacional no le debe nada a Gustavo Torres”

Atlético Nacional confirmó que Gustavo Torres fue “traspasado en condición de préstamo con opción de compra a Vasco da Gama hasta diciembre de 2021” y que una vez en Brasil, presentó y aprobó los exámenes médicos.

El delantero concedió una entrevista a El Vbar y señaló que “llegaron una serie de propuestas, las cuales eran muy buenas económicamente y la verdad en lo personal tenía necesidades inmediatas por cumplir. Le pedí ayuda al club y en su momento no respondió a esa ayuda que yo pedí, pero igual yo tengo contrato y mi obligación era continuar”.

Sus palabras no cayeron bien en la institución antioqueña y su presidente, Juan David Pérez, se refirió a ellas en una rueda de prensa virtual el jueves, tras el empate 1-1 del Verde con River Plate, de Uruguay, en la Copa Sudamericana 2020.

“¿El tema de Gustavo? No amerita ni respuesta. Yo no sé qué lo mueve, pero aquí yo creo que hicimos todo porque ese jugador tuviera posibilidades en Nacional y la verdad que fue imposible. El profe (Juan Carlos Osorio) se la jugó toda, lo apoyó hasta donde más pudo desde todo punto de vista, porque recuerden que este jugador nosotros lo habíamos prestado a San Lorenzo y después a Águilas Doradas. Teníamos otras posibilidades para el fútbol internacional, hubo una posibilidad muy importante para la segunda división del fútbol español y siempre estuvo ahí la mano amiga del profe y bueno… No sé a qué se refiere, pero no le debemos nada a Gustavo, le hemos cumplido al cien por ciento”, manifestó.

De otro lado, el directivo expresó que en el Rey de Copas se sienten “en deuda con nuestra hinchada”, pues son conscientes de que el rendimiento de la temporada no es el esperado. Sin embargo, la visita a Millonarios FC en la Liga BetPlay 2020-I y la vuelta de la fase II ante los Darseneros serán buenas oportunidades para reivindicarse.

“Tenemos que ser autocríticos y adoptar los correctivos para enderezar el camino (…) Lo bueno del fútbol es que tenemos en esta próxima semana, quizás la semana más importante del año para nosotros después de esta para por la pandemia, la oportunidad de revertir. Ir a Bogotá a disputar un partido muy importante contra un rival histórico, asegurarnos la clasificación y viajar ojalá con esos 3 puntos, no solamente por lo que significa en los objetivos deportivos, sino también en lo anímico para ir a Montevideo y ganar esta llave, esta serie”, afirmó.

El dirigente explicó su trato con el director técnico Verdolaga, a raíz de las versiones de que consideró renunciar a su cargo por sus diferencias con el entrenador risaraldense y sus colaboradores, cuyo vínculo laboral terminaría en diciembre.

“Con el profe tengo una muy buena relación, de mucho debate. No pensamos igual y diferimos en muchas cosas del club, de decisiones, pero lo hemos respaldado por el proyecto que él lidera. Conversamos prácticamente a diario, a través de la tecnología, pero de manera presencial todas las semanas con Pompilio Páez, Carlos Tabares, Francisco Nájera, todas las personas que tenemos la responsabilidad del proyecto deportivo. Debatimos de muchos temas y con seguridad habrá temas en que el profe no está de acuerdo con nuestras posturas, las opiniones y sugerencias de la parte directiva y seguramente tampoco estaremos nosotros, pero eso no puede significar que tengamos una mala relación”, aseveró.

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, habló así de las declaraciones de Gustavo Torres: