Atlético Nacional, Juan Pablo Ángel y lo que dice de la carrera de su hijo, Tomás Ángel

Ahora que inició una nueva pretemporada en Atlético Nacional y Tomás Ángel hace parte de la misma, recordamos lo que dijo Juan Pablo cuando su hijo pasó a hacer parte del cuadro verdolaga.

Eso fue en las primeras semanas de 2020. El juvenil atacante, con 16 años, empezó a jugar con las divisiones menores del equipo. Venía de un proceso en el CD Estudiantil y de jugar en selecciones de Antioquia. Rápidamente y tal cual pasó con su padre, se unió a Atlético Nacional para potenciar su carrera.

Cuando eso pasó, Juan Pablo habló públicamente del tema: “Me da mucho gusto verlo jugar, pero es su historia y él se encargará de escribirla como quiera. Le ayudo cuando me lo pide. Cuando quiere un consejo se lo doy, intervengo cuando él me autoriza”, empezó contando de esa relación familiar y deportiva que mantiene con Tomás.

Y agregó: “Él me tuvo como ejemplo. Tuvo acceso a un montón de cosas que muchos no han tenido. No sé si eso sea malo o bueno, pero va a ser su historia. Ha crecido muchísimo deportivamente, se ha destacado en todas las categorías que ha jugado, pero bueno, está persiguiendo sus sueños y creo que lo hace correctamente”, respondió en la versión 8 de las #ReplayTalks de Replay Colombia.

Juan Pablo Ángel, ganador de 5 títulos con la camiseta de Atlético Nacional y uno de los referentes de la hinchada verdolaga, ya escribió su historia con el equipo en el que cerró su carrera en 2014 después de jugar también en River Plate, Aston Villa, NY Red Bulls, LA Galaxy y Chivas USA.

Ahora es el turno de su hijo, Tomás Ángel: “Es un chico disciplinado, muy profesional, tiene talento. Hay que esperar qué pasa con su carrera”, dice su padre. De momento lo que pasa es que a los 17 años fue citado por Alexandre Guimaraes a iniciar la pretemporada del cuadro verdolaga de cara a los compromisos en 2021.

Tomás Ángel en el inicio de la pretemporada de Atlético Nacional