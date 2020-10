Atlético Nacional hoy: Juan Carlos Osorio, Christian Mafla y más

Aunque Atlético Nacional es cuarto en la Liga BetPlay 2020-I y competirá en la fase II de la Copa Sudamericana 2020, el ambiente en el Verde es tenso por los rumores de los últimos días en torno al director técnico Juan Carlos Osorio.

El orientador concedió una entrevista virtual el jueves y se refirió a diversos temas de la actualidad Verdolaga como que Helibelton Palacios y Estéfano Arango se ejercitaron a la par del grupo, tras superar molestias físicas.

Reparos de un sector de la afición: “Estamos en un proceso de, primero, sembrar una idea de juego; después, de desarrollarla y ojalá ganar con esa idea de juego. Todo lo que usted acaba de mencionar me sorprende porque no soy conocedor de esa situación. Habría que pensar si usted me está hablando de los 10 mil hinchas que dan la vida por Nacional en cada juego o de 2 o 3 que cuestionan, porque eso siempre existirá. Así como cuestionan al Gobierno colombiano, el sistema de salud, etc… Hace 3 años pasamos por lo mismo. Este es un proceso que se está iniciando y como tal hay triunfos, derrotas y grandes aprendizajes. Están la determinación y las ganas de seguir mejorando nuestra idea de juego”.

Juan David Pérez: “En cuanto a una diferencia con el presidente, para nada. Soy un admirador profundo del presidente, de su gestión y de su honradez profesional. A los jefes los respeto mucho. Podemos diferir en cosas, podemos no estar de acuerdo en algunas decisiones como el caso concreto de la de Daniel Muñoz, pero eso ya es historia. Al interior del grupo no existe ninguna animosidad, ninguna discrepancia, salvo lo normal de un día de entrenamiento donde haya una diferencia de opiniones”.

Oferta del West Bromwich Albion: “Como persona profesional del fútbol, soy muy respetuoso. Cada vez que alguien me contacta y yo pienso que es serio o que el proyecto es serio, los escucho. Ante esa posibilidad, yo manifesté que siempre y lo he tengo como un objetivo a futuro ir al fútbol europeo. Sería una extraordinaria oportunidad, pero al momento y al hoy, no. Estoy muy comprometido con Nacional, con este proyecto. Me ilusiono mucho con lo que estoy viendo en los jugadores jóvenes, en los canteranos. Me ilusiono en quedarme y ojalá rematar muy bien, terminar muy bien este año y ya miraremos el futuro del club y el mío”.

Juan Carlos Osorio respondió así a los cuestionamientos a su labor en Atlético Nacional:

Contundente respuesta de Juan Carlos Osorio a quienes lo critican y piden su salida: “Esto no me sorprende, igual hace tres años pasamos por lo mismo” pic.twitter.com/X2z8ZeRvgf — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) October 22, 2020

Atlético Nacional entregó el parte médico de Christian Mafla: