¿Golazo y despedida de Jáminton Campaz de Deportes Tolima?

FOTO: DIMAYOR

Jáminton Campaz es una de las joyas que tiene el fútbol colombiano. ¡Está tasado como segundo futbolista más valioso de la Liga BetPlay, según Transfermarkt! Le marcó a Atlético Nacional en la Copa BetPlay en un momento que mucho se habla de su salida al exterior.

De hecho no jugó en la primera fecha de la Liga BetPlay. Sin él Deportes Tolima venció a Once Caldas. Ahí se empezó a hablar. Para ese momento el futbolista no estaba inscrito para disputar el certamen. Empezaron a mencionarse las ofertas y mucho se especuló con una salida que todavía no se dio. Por eso apareció en la cancha para el juego ante Atlético Nacional.

Se disputaba el paso a una semifinal. Deportes Tolima ahora sí lo tuvo. El DT Hernán Torres lo puso en el 11 y atinó. ¡Fue gran figura del partido! Marcó el primer gol del definitivo 2-0 a través de un preciso tiro libre que dejó sin reacción al arquero Aldair Quintana. ¡Golazo! Su primero del año y uno que podría haber sido el último en la escuadra.

Según versión reciente del periodista César Augusto Londoño (Caracol Radio y Win Sports), por él hay opciones en 3 equipos de la MLS, uno de Bélgica y un grande de Argentina, que no es Racing de Avellaneda. Jáminton Campaz es un futbolista que está tasado en 3,8 millones de euros, según el portal especializado en el mercado del fútbol, Tranfermarkt.

Los goles de Jáminton Campaz en Deportes Tolima

El futbolista tiene 20 años. Juega profesionalmente desde el 2017 en el cuadro tolimense. Ya completa 53 presencias en Liga, 5 en Copa y 7 en certámenes internacionales. En ese total de compromisos ya logró 15 anotaciones. ¡Marcó en todos los eventos en los que estuvo! Ante Atlético Nacional hizo su primero en Copa.

1- Tigres en la Liga (2017)

2- Santa Fe en Liga (2019)

3 y 4- Doblete a Deportivo Cali en Liga (2019)

5- Alianza Petrolera en Liga (2019)

6- Independiente Medellín en Liga (2019)

7 y 8- Macará en Copa Libertadores (2020)

9 y 10- Deportivo Pasto en Liga (2020)

11- Atlético Nacional en Liga (2020)

12- Millonarios en Liga (2020)

13- Boyacá Chicó en Liga (2020)

14- Unión La Calera en Copa Sudamericana (2020)

15- Atlético Nacional en Copa (2021).