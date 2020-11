Atlético Nacional, Alexandre Guimares y lo que dice su representante

Públicamente se sabe que Alexandre Guimaraes, el DT que le dio la Estrella 14 a América de Cali, está en la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional. ¿Cómo va el tema? Responde su representante, Ander Fernández.

El empresario español, quien hace unos meses adelantó las negociaciones para definir la situación con América de Cali, atendió a diversos medios de comunicación en Colombia, dejando esta conclusión: “No hemos cerrado nada con Atlético Nacional, ojalá se pueda dar”.

Así lo publicó el periodista Jorge Puerto Ladino (Win Sports web) en su cuenta en Twitter. Está claro que hay un interés de Atlético Nacional por contar con el DT brasilero que fue campeón en su primer semestre dirigiendo en Colombia. Ya que no cuentan con Juan Carlos Osorio en el cargo, la primera opción pasó a ser Alexandre Guimaraes.

Con él están negociando. Hay temas adelantados y una expectativa importante respecto a la decisión que se tomará. Al mismo DT brasilero radicado en Costa Rica ya se le ha relacionado con la idea de dirigir a Junior de Barranquilla. Eso no trascendió, más allá de que también hubo un contacto. De momento el entrenador se mantiene inactivo y a la espera de una nueva oportunidad.

¿Por qué Alexandre Guimaraes salió de América de Cali?

Llegó en junio de 2019 con vínculo por un año. En la mitad del mismo ganó la Estrella 14. Y cuando estaba trabajando para ir por la Copa Libertadores y la Estrella 15, empezó la pandemia. Él viajó a Costa Rica a reunirse con parte de su familia. Y estando allí, con el paso de los meses y acercándose el final del vínculo, se enteró de la suspensión de su contrato.

Las negociaciones entre América de Cali y su representante por una reducción en las cifras no prosperó. Desde el cuadro escarlata expusieron necesidades económicas que no fueron cubiertas por las pretensiones del cuerpo técnico. Así que no hubo renovación. El DT quedó inactivo y a la espera de una nueva posibilidad. ¿Será Atlético Nacional?

