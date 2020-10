Atlético Nacional: actualidad financiera, balance, hinchada y más…

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, habló este jueves en rueda de prensa, tras la igualdad 1-1 contra River Plate, de Uruguay, en la fase II de la Copa Sudamericana 2020.

Entre varios asuntos, volvió a desmentir las versiones de mala relación con el director técnico Juan Carlos Osorio: “Pronunciarse sobre rumores de redes sociales no es que me guste mucho, pero entiendo y valoro la pregunta. Son temas que van surgiendo no sé con qué intención, no entiendo quién mueve ese tipo de información. Para llevarse bien con una persona no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto”, afirmó.

Balance: “En el tópico de recuperación financiera veníamos muy bien, cumpliendo a cabalidad los objetivos, los indicadores financieros que nos habíamos propuesto en el 2018 y este 2020 era el año donde alcanzábamos la meta. Prácticamente el club quedaba en unas condiciones que permitían trabajar de una manera mucho más tranquila desde el punto de vista financiero. Llegó la pandemia y no podemos ser pesimistas. Digamos que no frustró los planes, los aplazó. Tocará hacer los ajustes para que los impactos del COVID-19 no aplacen demasiado esos objetivos que teníamos que alcanzar en el 2020.

Hay un indicador muy importante en los clubes de fútbol a nivel mundial… Se dice que el valor de la nómina deportiva no debe superar el 70% de los ingresos del club. En el año 2018, el valor de la nómina de Nacional equivalía al 129% de los ingresos. Es decir, por cada 100 pesos que nos entraban, nos debíamos gastar 129. Eso es inviable, eso no es sostenible. Venimos trabajando en la recuperación de ese indicador, vamos paso a paso. El 2021 será un año muy importante para tratar de mitigar los impactos del coronavirus”.

Premios: “Se volvió un tema importantísimo, fundamental. Nacional todos los años tiene que luchar en Colombia por ser campeón, siempre por meterse a Copa Libertadores. Estar en Copa Sudamericana es muy importante, es muy retador porque es la que nos falta, pero definitivamente el sitial para nosotros estar es en la Libertadores.

El objetivo del proyecto deportivo para 2021 es clasificar a la Libertadores, la necesidad y la obligación es que sea de manera directa a fase de grupos. Si llegamos a fase de grupos de Libertadores, solamente por participación Conmebol, aseguramos 3 millones de dólares y si vamos a Sudamericana, por participación Conmebol, no llegamos ni a 300 mil dólares. Es una gran diferencia”.

Estados financieros: “Hay que ser optimistas. Cuando pasó todo esto adoptamos una serie de medidas, temas de un gran esfuerzo inicialmente del grupo de jugadores y del cuerpo técnico. Posteriormente todo el personal administrativo y que hace parte de nuestra empresa. El accionista nos dio una mano muy importante. Los ingresos generados por la transferencia de un jugador nuestro (Daniel Muñoz) al fútbol internacional también sumaron. Los proveedores nos dieron una mano y el sector financiero”.

Partidos sin espectadores: “Lo más difícil es el tema del público porque fue un gran aliado en toda esta estrategia de sostenibilidad. Nuestros abonados nos dieron una mano y gratitud inmensa con todos ellos que se vincularon a través de diferentes vías. No hay claridad o certeza de que el público vuelva a los estadios. La dificultad para el año entrante para los equipos del FPC va a ser que en esta época del año, cuando se hacen los presupuestos del año entrante, va a tocar hacerlos sin los presupuestos correspondientes a abonos y venta de boletería”.

Además de lo financiero, el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, se refirió a la deuda que Santos FC por Felipe Aguilar: