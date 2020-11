Así quedaron las llaves de los playoffs de la Liga BetPlay

Dimayor

Se conocieron las cuatro llaves semifinales de la Liga BetPlay tras el sorteo que se llevó a cabo este lunes festivo .

Independiente Santa Fe fue el líder del todos contra todos tras sumar 40 puntos y clasificarse con dos fechas de anticipación. Los otros tres equipos que terminarán su llave en condición de local son Deportes Tolima, Atlético Nacional y Deportivo Cali.

Por otro lado, y luego de una fecha de infarto como lo fue la jornada 20, los otros cuatro equipos que ratificaron su cupo dentro los ocho fueron Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, América de Cali y La Equidad, equipos que comienzan esta llave como local y la terminan de visitante.

Bombo 1: Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Cali y Atlético Nacional

Bombo 2: América de Cali, Junior de Barranquilla , Deportivo Pasto y La Equidad

Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Liga Betplay:

Deportivo Pasto VS. Independiente Santa Fe (Llave A)

Junior de Barranquilla VS. Deportes Tolima (llave B)

América de Cali VS. Atlético Nacional (Llave C)

La Equidad VS. Deportivo Cali (Llave D)

En semifinales, el ganador de la llave A se medirá ante el vencedor de la llave D.

Fechas de la Liga Betplay desde cuartos de final hasta gran final:

Cuartos de final, ida: 21 y 22 de noviembre

Cuartos de final, vuelta: 28 y 29 de noviembre

Semifinales, ida: 5 y 6 de diciembre

Semifinales, vuelta:12 y 13 de diciembre

Final, ida: 19 y 20 de diciembre

Final, vuelta: 26 o 27 de diciembre

Cabe recordar que los 12 equipos eliminados disputarán una Liguilla de eliminados a partir del próximo fin de semana y que también saldrán las llaves por medio de sorteo. El campeón de este torneo tendrá un cupo para la Copa Sudamericana del 2021, medida que se tomó tras solo jugarse una temporada en el año.