América y su extraña convocatoria para el juego de Copa Betplay

El equipo ya se encuentra en la ciudad de Bogotá, donde tendrán su partido por octavos de final frente a Independiente Santa Fe.

Este miércoles, el América de Cali estará visitando a Santa Fe en el estadio ‘El Campín’, donde comenzarán oficialmente su campaña en la Copa Betplay, jugando en los octavos de final de esta competencia que todavía no tienen en sus vitrinas y que dará un cupo a la Copa Sudamericana del 2022. Sin embargo, tendrán importantes bajas para este partido.

El equipo anunció su convocatoria y ya se encuentran en la ciudad de Bogotá, con una reducida nómina que espera dar la sorpresa frente a uno de los equipos más regulares del 2020 en el FPC. Inicialmente, no contarán con sus jugadores que están convocados en fecha FIFA con sus respectivas selecciones, el portero Joel Gatrerol con Venezuela y el delantero Aldair Rodríguez con Perú.

Por otro lado, tampoco contará con el lateral Cristian Arrieta, quien sigue aislado por posible contagio de Covid-19. Además, por decisión técnica no fueron convocados Emerson Batalla y Kevin Andrade con relación al partido de La Equidad, pero hay dos bajas en el equipo que nadie se explica y no han comunicado nada desde la dirigencia del equipo ‘Escarlata’.

Se trata de Juan Pablo Segovia y Rafael Carrascal, dos jugadores que tras el partido ante La Equidad terminaron suspendidos para los partidos de los play-offs, finales de la Liga Betplay, pero en América han decidido no convocarlos para una competencia diferente, pues consultando, las fechas pendientes no se van a pagar en este partido.

Sin embargo, el artículo 21 del Código Disciplinario de la Dimayor dice qué: “Un jugador suspendido no puede estar inscrito en la planilla de jugadores ni actuar en un partido. La violación de esta disposición generará para el infractor una suspensión equivalente al doble de la sanción inicialmente impuesta“, donde se dirigen siempre a “competencias Dimayor o de la FCF” y no a un campeonato específico, por lo que desde América prefirieron ‘curarse en salud’ y no tenerlos en cuenta.