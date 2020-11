¿América se clasifica sin jugar? Lo que se conoce hasta ahora

Foto: Dimayor

Luego de que se conociera el causal de liquidación emitido por la Superintendencia de Sociedades al Cúcuta Deportivo, este es uno de los temas de conversación.

Muchos problemas llegaron para el Cúcuta Deportivo con la gestión del presidente José Cadena, siendo el más importante la orden de liquidación del equipo ‘Motilón’. A pesar de esto, lo que se preguntan los hinchas es que si se va a jugar o no el partido de este club frente al América de Cali, que estaba programado para este jueves a las 8:00 p.m., donde hay varias versiones pero todas apuntan a lo mismo.

De acuerdo a periodistas que han estado de cerca a la situación, es que la decisión por parte de Dimayor es que no se juega, ni se aplaza, por lo que América de Cali ganará su partido por 3 – 0, al igual que Atlético Nacional en la fecha 20, pues también tenían pendiente su partido frente a este rival. Resta esperar sobre las decisiones que se tomarán con la Copa Betplay, donde jugarían con Tolima.

Sin embargo, este no sería el único problema del Cúcuta, pues según explican las mismas fuentes, en caso de que se jugara el partido, la alcaldía de Armenia no iba a prestar el estadio Centenario, pues no han pagado el alquiler del escenario deportivo y están atrasados con los pagos en el hotel donde se hospeda el equipo; un desorden total en los últimos días del cuadro ‘Motilón’.

La decisión inicial de no dejar jugar los partidos fue de la Superintendencia de Sociedades, pues jurídicamente no se puede. Posteriormente, en reunión de Dimayor, la decisión habría sido cobijada. En las próximas horas se espera que el máximo ente del fútbol profesional en Colombia emita un comunicado donde se oficialice la decisión.