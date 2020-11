¿América de Cali y un cruce con Alexandre Guimaraes en los playoffs?

Quedaron sorteados los playoffs de la Liga Betplay y se definió que América de Cali enfrentará a Atlético Nacional. Recientemente al elenco verdolaga se le relaciona con la llegada de Alexandre Guimaraes como entrenador.

Después de la salida de Juan Carlos Osorio del cargo hace un par de jornadas, Atlético Nacional está afrontando sus partidos con entrenador encargado. Es Alejandro Restrepo el entrenador de los recientes compromisos y no está claro quién seguirá al mando. ¿Alexandre Guimaraes? Sí se sabe que hay intenciones de contratarlo.

“Estamos cerca, no hemos cerrado al profe Alexandre Guimarães con Atlético Nacional pero seguimos hablando. Las cosas van bien. Hay que esperar entre hoy o mañana a ver qué pasa, porque esto es fútbol y todo puede cambiar”, dijo este domingo Ander Fernández, el representante del DT brasilero, al Súper Combo (RCN Radio).

Al momento del sorteo de los playoffs, no está claro si Alexandre Guimaraes llegará o no a Atlético Nacional. Y en caso de hacerlo, públicamente se conoce la intención que tiene la directiva de dicho equipo sobre el momento en el que asumirá su nuevo cuerpo técnico. Los próximos retos están en la Copa Colombia y el cruce con América de Cali en la Liga Betplay.

⚽️Conoce cómo quedaron las 4 llaves de los cuartos de final de la #LigaBetPlayDIMAYOR 2020.⚽️ 👉https://t.co/eFlrC8Ee6l pic.twitter.com/dxvX9j6f4U — DIMAYOR (@Dimayor) November 17, 2020

¿Por qué Alexandre Guimaraes salió de América de Cali?

Llegó en junio de 2019 con vínculo por un año. En la mitad del mismo ganó la Estrella 14. Y cuando estaba trabajando para ir por la Copa Libertadores y la Estrella 15, empezó la pandemia. Él viajó a Costa Rica a reunirse con parte de su familia. Y estando allí, con el paso de los meses y acercándose el final del vínculo, se enteró de la suspensión de su contrato.

Las negociaciones entre América de Cali y su representante por una reducción en las cifras no prosperó. Desde el cuadro escarlata expusieron necesidades económicas que no fueron cubiertas por las pretensiones del cuerpo técnico. Así que no hubo renovación. El DT quedó inactivo y a la espera de una nueva posibilidad. ¿Será Atlético Nacional?

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020