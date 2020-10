América de Cali y su queja a Conmebol por lo sucedido en Libertadores

Luego de ese 1-1 ante Gremio que dejó a América de Cali afuera de la Copa Libertadores y sin posibilidad de ir a Copa Sudamericana, el cuadro escarlata alista una carta que enviará a la Conmebol.

Lo informó Mauricio Romero, el presidente América de Cali, en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. La determinación que hay en el club es enviar una notificación del perjuicio que siente el club que recibió con la decisión del árbitro Fernando Rapallini y la adición de tiempo tras los 90 minutos reglamentarios.

“El día de hoy estaremos enviando una notificación a Conmebol. Es una carta muy respetuosa, pero sí corresponde enviar esa queja formal de lo que nosotros consideramos fue un arbitraje que nos perjudicó por lo que se marca en el tiempo extra y que al final se excede de una forma -perdón la redundancia- bastante excesiva y que termina perjudicándonos en el último minuto”, informó Mauricio Romero.

América de Cali estuvo ganando dicho partido en Brasil hasta el minuto 98. En ese momento se sancionó un penalti por mano de Edwin Velasco en el área. Hubo gol de Gremio y por ende cambio en las posiciones del grupo. El cuadro americano pasó al último lugar con 6 puntos y debido a eso quedó afuera de toda competencia internacional.

El periodista argentino que arremetió contra el árbitro Rapallini por su arbitraje en partido de América de Cali

Gustavo López, periodista de Radio La Red e ESPN, dijo en programa de la primera de ellas: “Yo esto lo arreglo fácil. Para mí no dirige más. ¿Cómo vas a cobrar un penalti a los 99 minutos? ¿Cómo vas a dar 9 minutos de tiempo adicional al reglamentario? ¿Qué te pasa? ¡Dale! Dejate de embromar. ¿Querés hacerte ver? No, déjate de joder. Es un penalti de 500 mil dólares, esto es por plata. En mi Conmebol no dirige más”, dijo el periodista argentino.

América de Cali ahora manifestará su queja de manera formal, una semana después del juego y también de la designación que hizo Conmebol del árbitro Fernando Rapallini, a quien se le oficializó para pitar el partido entre la Selección Colombia y Uruguay de la Eliminatoria.

