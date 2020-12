América de Cali y la primera opción que dejó pasar de asegurarse en Copa Libertadores 2021

Más allá del obvio deseo de obtener el título que lo llevaría de nuevo a la Copa Libertadores, América de Cali tiene la opción de clasificarse anticipadamente y para eso necesita sumar 2 puntos en la semifinal. Por ahora sumó uno.

Así está planteada la Liga Betplay. En este caso hay 4 cupos para la Copa Libertadores 2021 y un par están disponibles todavía. Uno será para el campeón. Otro para el subcampeón. Y aparte están dos para los primeros en la tabla de la reclasificación que no hayan disputado dicha final.

América de Cali puede aspirar a cualquiera de esos lugares. Obviamente va por el título. Ese y llegar a la final son los caminos directos que tiene en este momento. Tendría que eliminar a Junior para conseguirlo. Independientemente de la forma en que lo haga, si lo logra, estará en la Copa Libertadores 2021.

Si no lo hace, también podía clasificarse. ¡Estaba a un triunfo de eso! Y es así porque en la reclasificación llegó al partido de ida con 36 puntos. Ahora llegó a 37. Con ese puntaje todavía no supera a equipos que ya no compiten: Atlético Nacional (38) y Deportes Tolima (37 puntos y +12 en la diferencia de gol). El cuadro escarlata tiene +11.

Esa opción no se usó por ahora. América de Cali ahora se puede clasificar a la Copa Libertadores eliminando a Junior. Para eso necesita ganar o empatar en Barranquilla y avanzar por penaltis. Siendo así, clasificaría sin necesidad de la reclasificación. Esa opción la dejó pasar empatando en casa. La puede usar empatando y cayendo eliminado en el Metropolitano. De esa forma llegaría a 38 puntos y superaría a Deportes Tolima y Atlético Nacional, al que igualaría en puntaje y superaría por diferencia de gol (+11 contra +6).

Así que América de Cali, que estaba a un triunfo de asegurar un cupo en Copa Libertadores, en este momento está clasificado a Copa Sudamericana, pero su objetivo es más ambicioso. Va por ese triunfo o empate que lo clasifique y que además le permita pelear por la posibilidad de ganar su Estrella 15.

Así va la Liga Betplay 2020