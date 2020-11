América de Cali: ¡Todo lo que contó Luis Sánchez de su famoso penalti!

Jugándose la clasificación de América de Cali a los cuartos de final de la Copa Betplay, Luis Sánchez se hizo cargo de un penalti pesado y lo sacó adelante con una definición que dio mucho de qué hablar.

Era el último penalti de la serie. América de Cali tenía la obligación de marcar para igualar. De lo contrario caería eliminado. Y el encargado del remate fue Luis Francisco Sánchez, el juvenil cucuteño que volvió al equipo a mediados de año luego de su experiencia en Francia con AS Saint-Étienne. Tomó el balón y marcó generando cierta angustia por la definición.

Remató suave, picando el balón y dándole la oportunidad al arquero de lanzarse y devolverse para intentar tocarlo. No alcanzó. Fue gol y así se igualó la serie que a la postre ganó el cuadro escarlata. Hubo clasificación y felicidad total para Luis Francisco Sánchez, quien ahora contó detalles de dicha definición.

Habló en entrevista con Zona Libre de Humo: “Desde que salí a rematar ya iba con la mentalidad de cobrarlo así. Le tengo mucha confianza a mis cobros y tengo personalidad para eso. Lo importante es que fue gol. Luego el profe Juan Cruz Real me miró y me dijo que estaba local”.

Más de lo que dijo Luis Sánchez de su penalti ante Santa Fe

-“Iba muy seguro y con toda la confianza de marcar”

-“Traté no darle tan duro al balón porque sabía que la cancha estaba blanda”

-“Cada que entro siempre lo hago con la mejor disposición para aportarle al equipo en los minutos que pueda tener”

-“El trabajo con el profe siempre ha sido muy bueno. Él me ha usado de interior, de media punta y me ha gustado porque me veo más natural”.

