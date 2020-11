América de Cali: ¿Se juega o no el partido ante Cúcuta Deportivo?

Un día antes del juego entre América de Cali y Cúcuta Deportivo de la Fecha 19 en la Liga Betplay, hubo noticia importante con el cuadro cucuteño. ¡Fue declarado en estado de liquidación judicial!

Son bastantes los problemas que afronta Cúcuta Deportivo. Recientemente se le suspendió el reconocimiento deportivo y ahora llegó a este nivel. La Superintendencia de Sociedades, dentro del proceso de reorganización que estaba adelantando, decidió declararlo en estado de liquidación judicial.

Y frente a esta situación, rápidamente surge la pregunta: ¿Cúcuta Deportivo puede seguir jugando en la Liga Betplay? Tiene programado partido ante América de Cali el próximo jueves 12 de noviembre y por su presente, no está claro que pueda salir a disputarlo.

Lo que existe es un comunicado oficial de División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano: “La administración de la DIMAYOR se permite informar que se encuentra evaluando el impacto de la decisión. Por esta razón, se citó a una reunión con los clubes afiliados para el día de mañana a las 2:00 p.m.”. Es decir que solo 6 horas antes del partido se empezará a tomar una decisión formal.

La importancia que tiene para América de Cali el partido ante Cúcuta Deportivo

Dicho compromiso se presenta en un momento en el que está en juego la clasificación a playoffs. El cuadro escarlata llegó a 30 puntos faltando 3 jornadas para el final. Ahora le quedan 2 y se mantiene en el mismo puntaje, que podría ser insuficiente para avanzar de fase.

De ahí la necesidad de sumar puntos en las presentaciones que le quedan. La primera es ante Cúcuta Deportivo. En este momento no está claro si jugara o no y qué pasaría en caso de no hacerlo. Aparte le queda un duelo en condición de local ante La Equidad.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020