América de Cali: Juan Cruz Real explica la derrota ante Millonarios

Después de 7 partidos consecutivos sumando en la Liga Betplay (4 triunfos), América de Cali cayó y perdió un invicto de 15 juegos en condición de local. ¿Qué pasó? Así lo explicó el DT Juan Cruz Real.

“Nosotros veníamos de 9 partidos invicto (2 de Copa Libertadores) y veníamos siendo junto a Santa Fe y Deportes Tolima los equipos que más puntos habíamos sumado después de la pandemia; en este partido no nos salió nada de lo planificado, no hicimos un buen juego. Tengo que revisar lo que pasó, este tipo de partidos te hacen aterrizar y te muestran cosas que se deben corregir para lo que viene”, fue lo primero que dijo el entrenador argentino.

Con él al mando, América de Cali solo había conseguido triunfos en los partidos de Liga Betplay en el Pascual Guerrero. Los logró ante Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas, Patriotas y Deportivo Pasto. Todo cambió contra Millonarios. Con goles de Ayron Del Valle y Elíser Quiñones se dio la caída por 0-2. Fue su segunda en el certamen y la cuarta en 16 compromisos con el equipo.

“Tenemos que mirar el partido con tranquilidad y ver qué cosas hicimos. Hay que hacer un análisis profundo, ser más racional. Cuando hay un día que no es bueno, no sale nada. El partido fue mostrando que no era nuestra noche. Soy autocrítico, pero debemos comenzar a trabajar para el partido del jueves ante el Cúcuta”, concluyó el DT de América de Cali.

Más de Juan Cruz Real sobre la caída ante Millonarios

-“Como cabeza de grupo tendré que revisar, a veces este tipo de partidos te hacen aterrizar y te muestran cosas para lo que viene”.

-“Ahora, con tranquilidad, haremos un análisis de lo que fue el rendimiento hoy. El jueves, en Armenia, contra Cúcuta debemos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”.

-“No creería que estar clasificado haya afectado el rendimiento”.

-“La idea es que tenemos que estar al más del cien por ciento para rendir en el nivel que queremos. Debemos apuntar a terminar lo más arriba posible”.

-“Estos partidos nos sirven para poner los pies sobre la tierra y hacer autocrítica”.

