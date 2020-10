Tulio Gómez responde a la demanda que le hizo Patriotas a América de Cali

Luego del 3-0 de América de Cali sobre Patriotas en la Liga Betplay, el presidente del cuadro boyacense dio unas declaraciones públicas en las que aseguró que el partido sería demandado por la supuesta indebida inscripción del arquero Juan Diego Jaramillo.

Para el momento de dicho juego, América de Cali había cedido a sus arqueros Éder Chaux y Joel Graterol a las selecciones de Colombia y Venezuela respectivamente. Debió hacer una inscripción extra de un arquero, pues también cuenta con la lesión de Luis David Quintero. Ese proceder fue al que se refirió el directivo de Patriotas.

“En el artículo 83, en el literal b, dice que no se podrá incorporar un jugador en el terreno de juego, cuando no han estado reglamentariamente inscritos (…). El América de Cali engañó a la Comisión, le mintió de manera dolosa y ocultó información”, dijo César Guzmán en la acusación que hizo en Blu Radio.

Una semana después el que se refirió al tema fue Tulio Gómez. Al máximo accionista del cuadro americano le preguntaron por el tema en entrevista en Zona Mixta (Telepacífico): “¿Temor de perder los puntos? Nosotros estamos bien. El jugador no fue mal inscrito. La Comisión del Jugador, que es la máxima autoridad, nos autorizó a inscribirlo y nos ratificó para que jugara el siguiente partido. Estaba autorizado para jugar del 10 al 15 de octubre”, dijo.

Más de Tulio Gómez en respuesta a la demanda de Patriotas

-“Son equipos condenados al descenso. No ganan nada en la cancha y buscan ganarlo en el escritorio. Pero, como me dijo el Dr. Bellini, el león no voltea a mirar cuando un perro ladra”.

-“La Comisión del Estatuto del jugador nos autorizó a inscribir ese jugador y lo inscribimos. Nos han demandado varias veces pero tenemos un excelente abogado deportivo que nos asesora en todo”.

-“Lo que pasa es que el mediocre culpa a los demás de sus propios fracasos y busca el fracaso afuera cuando está adentro”.

Lo que le queda a América de Cali en la Liga Betplay 2020

Los 5 compromisos que le restan al cuadro escarlata serán 3 en condición de local y 2 como visitante.

-De local, en su orden: Deportivo Pasto, Millonarios y La Equidad.

-De visitante: Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020