Tulio Gómez: “En 2018 América de Cali compró caro y malo”

Confesión del máximo accionista de América de Cali sobre los negocios que adelantó el equipo para reforzar su plantel para el que sería su segundo año en la Liga tras el ascenso. ¿A quiénes se refirió?

América de Cali había ascendido con Hernán Torres como DT, pero él no estuvo ni siquiera un año dirigiéndolo en la A. En septiembre de 2017 arribó Polilla Da Silva al cargo y bajo su mando se dio el primer ciclo de contrataciones para 2018. A ese año puntualmente se refirió Tulio Gómez en la reciente charla con Zona Libre de Humo.

▶: Tulio Gómez: “A Edwin Velasco hay que comprarlo”

▶: ¡Lo que dijo Tulio Gómez de la venta de América!

▶: Los 50 goles de Adrián Ramos con América

Al responder una pregunta sobre la contratación del peruano Aldair Rodríguez, goleador que está citado a la Selección de Perú en el inicio de las Eliminatorias, el máximo accionista del cuadro escarlata se refirió a lo que pasó con el equipo hace un par de años respecto a las contrataciones que se hicieron.

Entonces Tulio Gómez dijo: “En la medida que se va a aprendiendo, se va comprando bueno y barato. En el 2018 cometimos muchos errores, no estábamos bien rodeados. Comprábamos caro y malo”, aseguró. En ese entonces el cuadro americano hizo no menos de 15 negocios en los dos mercados de fichajes del año. Fue una temporada en la que no ganó títulos y cayó eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana (eliminado por Defensa y Justicia).

Todas las contrataciones de América de Cali en 2018

En el primer semestre llegaron:

Avimiled Rivas: cedido de Deportes Tolima

Danilo Arboleda: cedido de Patriotas

Kevin Ramírez: el uruguayo llegó cedido del Club Nacional de Football (Uruguay).

Hárrinson Canchimbo: cedido de Deportivo Pasto.

Cristian Dájome: cedido de Deportivo Pasto.

Carmelo Valencia: libre de La Equidad.

Félix Micolta: cedido del Club Puebla (México).

Pablo Armero: cedido del EC Bahía (Brasil).

Yámilson Rivera: cedido de Santa Fe.

Jéfferson Cuero: cedido de Monarcas Morelia (México).

Para el segundo semestre arribaron:

Neto Volpi: adquirido a Figueirense (Brasil).

Jhonatan Pérez: cedido de Alianza Petrolera.

Joseph Cox: el panameño llegó cedido de Árabe Unido (Panamá).

Pedro Franco: cedido por Besiktas (Turquía).

Fernando Aristeguieta: cedido por Caracas FC (Venezuela).

Larry Vásquez: cedido por Tigres UANL (México).

Héctor Quiñones: libre.

Yesus Cabrera: regresó tras cesiones en Deportivo Pasto y Once Caldas.

Hadier Borja: cedido de Atlético Nacional.

Esos son todos los nombres que negoció América de Cali en el año que recordó Tulio Gómez y del que, está claro, le trae varios malos recuerdos. Por ende decidió cambiar el método de contratación. Ahora parece estar más conforme con los movimientos que hace el equipo al momento de buscar fortalecer el plantel.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020