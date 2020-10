América de Cali: periodista argentino arremete contra el árbitro Rapallini

Bastante polémica causó el arbitraje del partido entre Gremio y América de Cali. Se jugó hasta los 111 minutos y a los 98 el árbitro argentino Fernando Rapallini sancionó un penalti (segundo del partido) a favor del local.

En dicha acción que se dio cuando América de Cali estaba ganando y alcanzando el cupo a la Copa Sudamericana, llegó el gol de Diego Souza. Hubo empate y, por ende, eliminación del cuadro escarlata de la Copa Libertadores y de la posibilidad de ir a la otra competencia internacional.

▶: América de Cali tras 13 partidos con Juan Cruz Real como DT

▶: América de Cali, Tulio Gómez y la intención de renovar con Edwin Velasco

▶: ¿Fue el último partido internacional de Duván Vergara con América de Cali?

Tal decisión que tomó Fernando Rapallini causó todo tipo de críticas de parte del equipo americano. En rueda de prensa hablaron el DT Juan Cruz Real y el arquero Joel Graterol. Eso sí, no fueron los únicos. Un día después del partido, en la radio argentina hubo una voz que se sumó y con mucha fuerza.

Fue el caso de Gustavo López en Radio La Red AM 910. Él, también comentarista de la Copa Libertadores para la Cadena ESPN, entrevistó a Juan Pablo Segovia y luego le dedicó unas palabras a su compatriota, Fernando Rapallini, al que criticó con dureza por la decisión que tomó en dicho juego de América de Cali.

Todo lo que dijo Gustavo López del árbitro de Gremio vs. América de Cali

“Yo esto lo arreglo fácil. Para mí no dirige más. ¿Cómo vas a cobrar un penalti a los 99 minutos? ¿Cómo vas a dar 9 minutos de tiempo adicional al reglamentario? ¿Qué te pasa? ¡Dale! Dejate de embromar. ¿Querés hacerte ver? No, déjate de joder. Es un penalti de 500 mil dólares, esto es por plata. En mi Conmebol no dirige más”, dijo el periodista argentino.

América de Cali, más allá de la molestia del momento, no hizo algo puntual contra el árbitro. Y la Conmebol tampoco parece haber considerado una falla lo que sancionó en el Arena do Gremio, pues este viernes Fernando Rapallini fue designado para pitar el partido entre la Selección Colombia y Uruguay de la Eliminatoria.

Tabla de posiciones en la Copa Libertadores 2020