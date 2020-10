América de Cali no podrá inscribir otro arquero. ¡Así respondió Tulio Gómez!

Qué problema tiene América de Cali para sus próximos 2 partidos de Liga Betplay (Patriotas y Junior). Perdió a Joel Graterol y Éder Chaux por las convocatorias a sus selecciones. Tampoco puede contar con su tercer arquero, Luis David Quintero, por lesión. ¡Y no lo dejaron inscribir a otro!

Se intentó. El cuadro escarlata quiso contar con Juan Diego Jaramillo, un guardameta antioqueño que pasó por su cantera y al que buscó inscribir ante esta situación. Dimayor analizó la petición y la negó. A final de cuentas el equipo no pudo hacer cambios en su lista y por ende solo tiene un arquero disponible para los siguientes compromisos.

Es Jeison Pinillo, un canterano de 23 años que tiene 3 partidos profesionales con la camiseta de América de Cali (todos en Copa Colombia) y que ha sido cedido a Atlético FC con el que atajó en el Torneo. No tiene ritmo de competencia y también escasos entrenamientos, según contó Tulio Gómez en Zona Libre de Humo Radio.

Al contar solo con él luego de la respuesta de la Dimayor negándose a la posibilidad de la inscripción de Juan Diego Jaramillo, América de Cali pensó en no presentarse ante Patriotas y pide el aplazamiento de 24 horas del juego ante Junior, pensando en el regreso de Éder Chaux o Joel Graterol, que deben viajar de Chile y Venezuela, respectivamente.

Lo que dijo Tulio Gómez de la situación de los arqueros de América de Cali

“A Éder Chaux ya no nos lo van a prestar porque va para Chile. La Selección Colombia es la única que llamó 4 arqueros y Carlos Queiroz dijo que la Selección está por encimad e los clubes”, fue lo primero que dijo para aclarar por qué se descarta la posibilidad que ya se tuvo con él ante Envigado FC.

Y agregó: “Nuestro tercer arquero (Luis David Quintero) se lesionó y va a estar 6 meses incapacitado. Los otros 2 están en Selección. Nos queda Jeison Pinillo, pero no está entrenado. Entonces le dije al presidente, Mauricio Romero, que si no nos aplazaban el partido no podíamos jugarlo y que nos lo dieran por perdido. Finalmente vamos a hacer acto de presencia. Pedí aplazamiento contra Junior (miércoles a jueves) y no quieren. No hay colaboración. Hay falta de colegaje. Hasta el momento Junior se ha negado. Nosotros hemos postergado partidos, pero bueno. Parece que me va a tocar ponerme a mí (como arquero suplente)”.

