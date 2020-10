Más elogios de Juan Cruz Real a los jugadores de América de Cali

El DT de América de Cali suele aprovechar las ruedas de prensa para hablar muy bien de los futbolistas que dirige. Sucedió de nuevo en Barranquilla. Tras el 1-1 ante Junior, Juan Cruz Real destacó el trabajo de sus jugadores.

“Creo que nos costó de entrada hacer pie en el partido. Luego del gol empezamos a tener control del juego, pero tuvimos errores no forzados que provocaban transiciones rápidas para Junior. Tuvimos la posibilidad de anotar antes de ir al descanso y el segundo tiempo fue otro. Tuvimos las más claras. Mis jugadores han hecho un esfuerzo grandísimo teniendo mucha resiliencia para recomponerse en los momentos más difíciles del partido y para hacer una buena segunda parte. El esfuerzo es de ellos”, destacó el DT argentino.

Juan Cruz Real entendió que lo sucedido en el primer tiempo del partido se generó por lo que él llamó “errores no forzados”. Eso lo habló en el entretiempo al que se llegó con el empate. Se corrigió y a partir de ahí el partido fue otro que, incluso dice, América de Cali pudo ganar. No se dio. Se empató y consideró el punto como importante en el objetivo de la clasificación a la siguiente ronda.

“En el segundo tiempo los muchachos estuvieron bien. Ajustamos cosas para mejorar el rendimiento. Mejoramos mucho y tuvimos las más claras para ganar el partido. El resultado es justo. Jugamos contra un rival poderoso. Hay que valorar el punto. No nos olvidemos que jugamos con un chico como Barreiro y que tenemos 3 jugadores importantes que no pudieron venir. Son cosas que van sumando. El esfuerzo de los jugadores, realmente, me saco el sombrero. Estoy agradecido porque tienen el carácter de sobreponerse y hacer el partido que hicieron. Acá no es fácil”, concluyó el DT de América de Cali.

Los 6 compromisos que le restan a América de Cali en la Liga Betplay

-De local, en su orden: Deportivo Pasto, Millonarios y La Equidad.

-De visitante: Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020

