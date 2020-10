Marlon Torres y una aclaración importante: “Nunca hablé del hincha de América de Cali”

Tras el partido que América de Cali le ganó a Deportivo Pasto, Marlon Torres habló fuerte y lo aclaró. Sus palabras no van dirigidas al hincha escarlata sino a las críticas de la prensa. Se mantiene.

“Quiero aclarar que ayer nunca hablé del hincha. Siempre estoy agradecido por ellos, pero si tenemos claro a quien no le gusta el equipo”, dijo Marlon Torres en entrevista en Zona Libre de Humo Radio en la que se mantuvo en lo que dijo en rueda de prensa.

“Iba con la mejor disposición a dar la entrevista, pero otra vez lo mismo. Es la segunda rueda de prensa en que pasa lo mismo. Entonces expresé lo que sentía. Usé una palabra que decir. Me disculpo con todos los que me estaban viendo, pero el contexto es el mismo y me mantengo firme todavía”, agregó Marlon Torres.

El futbolista de América de Cali entiende que puede expresar lo que siente y que en este momento ya es un cúmulo de varias cosas que ha escuchado de un sector de la prensa. Eso lo tiene claro. Se refiere a 1 o 2 periodistas, sin decir nombres.

Más de lo que dijo Marlon Torres

-“La criticas están bien. Te ayudan a ser mejor, ¿pero por qué nunca le dicen al profe Juan Cruz Real lo bueno que él hace?”

-“Yo me he equivocado y lo acepto. Han hecho goles que han sido por mi culpa, acepto la crítica y quiero ser mejor”.

-“Aquí nadie está siendo soberbio, que se las quiere saber todas, trabajamos para mejorar”.

-“Han inventado sobre el equipo, no solo sobre el profe. Incluso escuché que el profe estaba peleando con nosotros. ¿Pero en qué momento? Nosotros más unidos no hemos podido ser”.

