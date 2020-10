Segovia sobre Rapallini: “Decía que iba a adicionar más, era como que nos amenazaba”

El capitán de América de Cali habló en Radio La Red (Argentina) sobre el árbitro del partido ante Gremio. Según Juan Pablo Segovia, la adición de tiempo en el compromiso fue extraña.

Fue un partido que superó los 100 minutos y que a los 98 tuvo una jugada clave. Fernando Rapallini sancionó un penalti por mano de Edwin Velasco en el área. La acción, discutida por todos en América de Cali, derivó en el gol del 1-1 que dejó al cuadro escarlata sin competencia internacional para el resto de 2020.

Sobre esa acción y lo que sucedió en el partido, Juan Pablo Segovia atendió una entrevista en Radio La Red. Habló con el periodista Gustavo López de lo que vivió en el Arena do Gremio con un árbitro al que conoce muy bien de su paso conjunto por el fútbol argentino de ascenso.

“Tengo buena relación. Lo conozco del ascenso, salimos de abajo. Antes de salir a la cancha estuve charlando con él. Me pareció muy extraño y se lo dije. Me pareció extraña la adición porque más que nada hubo algunos tumultos, pero lo hicieron más los jugadores de Gremio que nosotros. No era que queríamos ensuciar el partido”, fue lo primero que dijo Juan Pablo Segovia.

Más del capitán de América de Cali sobre Fernando Rapallini

-“En medio del partido nos decía que iba a adicionar más tiempo, era como que nos amenazaba. Yo le decía que eso no pasó nunca y menos en Copa Libertadores”.

-“Nos sacó la ilusión de ir a Copa Sudamericana, creo que lo merecíamos”.

– “Fue increíble. En el medio del partido yo le decía que lo termine, lo volvía loco y no me daba bola. Ya está, ya quedamos afuera y hay que pensar en lo que viene”.

– “2 penales. El primero, según mi compañero, lo llega a tocar pero… En el segundo es como que la regla también cambió cuando pega un poquito en la mano. Tranquilamente hubiera podido dejarlo pasar y no pasaba nada. Es todo muy raro, pero bueno, ya pasó”.

– “Perdimos la clasificación de local. Nos vamos con la sensación de que competimos con rivales que nos triplican en presupuesto. América de Cali hace 11 años que no jugaba Libertadores. Estamos tratando de que vuelva a estar en los primeros planos. Competimos que era lo primordial”.

Tabla de posiciones en la Copa Libertadores 2020