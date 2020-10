DT de América de Cali: “El equipo viene evolucionando”

América de Cali alcanzó el cuarto triunfo con Juan Cruz Real como DT (10 partidos) y eso le deja buenas sensaciones al DT. Ya son 4 juegos consecutivos sumando puntos, algo que es resultado de la evolución que el argentino ve en el equipo.

Luego del triunfo sobre Patriotas (3-0), Juan Cruz Real atendió una rueda de prensa en la que destacó varios aspectos positivos de lo que ve después de 3 meses de trabajo con el cuadro escarlata. Él llegó a mediados de julio al cargo que dejó Alexandre Guimaraes y lleva poco más de un mes compitiendo.

Son 10 partidos como DT de América de Cali en los que tiene este rendimiento: 4 triunfos, 3 empates y 3 caídas. En los recientes 4 juegos tiene un par de empates y otras 2 victorias, estas últimas en la Liga Betplay. Con eso la escuadra alcanzó el cuarto puesto en la tabla de posiciones. Suma 22 puntos, 10 de ellos con Juan Cruz Real al mando.

“Hoy terminamos cuartos en la tabla, ante un rival que como todos es difícil. Los muchachos estuvieron a la altura y esto sirve para seguir ganando confianza, sabemos que hay cosas por mejorar y no nos podemos confiar”, dijo el DT de América de Cali en la rueda de prensa.

Todo lo que dijo Juan Cruz Real del triunfo de América de Cali

-“Seguimos potenciando juveniles y eso nos deja tranquilos. Quiero agradecerle a toda la plantilla porque están representando en cancha nuestra idea de juego de la mejor manera”.

-“Hoy no me sentí más identificado con lo que se hizo en cancha. Hay partidos en los que la presión alta se siente más que en otros. Hay cosas por seguir mejorando. El equipo viene evolucionando, pero no nos creemos más cuando ganamos ni menos cuando las cosas no se dan. Lo importante es que los jugadores están plenamente convencidos de lo que queremos”.

-“Las buenas actuaciones nos llenan de confianza para mantener el estado anímico alto. Hoy no enfrentamos a cualquier equipo. La liga colombiana tiene un nivel muy parejo y hoy los jugadores lograron resolver muy bien”.

-“Cristian Arrieta hizo un muy buen partido. Me alegra mucho por él porque sé que venía necesitando un partido así, pero para mí todos en la plantilla son importantes y más con la seguidilla de partidos que se vienen”.

-“Carlos Cortés Barreiro jugó y lo hizo bien; Luis Sánchez igual. Los jugadores han hecho un esfuerzo grande, han jugado seriamente y representando la idea que queremos de la mejor manera”.

-“Hay que reconocer el trabajo de la defensa, estamos siendo sólidos. El arquero Jeison Pinillo respondió y lo hizo bien”.

Tabla de posiciones en la Liga Betplay 2020