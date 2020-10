Guimaraes y el deseo de Selección Colombia para Duván Vergara

En entrevista con Nexo ESPN, el DT campeón con América de Cali habló de 2 futbolistas que él llevaría a la Selección Colombia: Duván Vergara y Jáminton Campaz. Ahora a la distancia, es lo mejor que Alexandre Guimaraes ve en la Liga Betplay.

“Yo llevaría a Duván Vergara sin ninguna duda y llevaría a Jáminton Campaz, el de Deportes Tolima. A esos dos futbolistas sí que por lo menos los iría arrimando de poquitos a ese grupo, así no sean titulares”, señaló el DT que todavía está expectante de una nueva posibilidad para volver a dirigir.

▶: Duván Vergara y Michael Rangel tras el Junior vs. América de Cali

▶: Goles de Duván Vergara a rivales Top de América de Cali

▶: ¿América de Cali en problemas por los cambios que hizo ante Junior?

No lo hace desde marzo cuando terminó la competencia con América de Cali. En ese momento se debió a la pandemia que recién empezaba. Viajó a Costa Rica para pasar la cuarentena y con el paso del tiempo se determinó que no volvería al cargo debido a que no hubo acuerdo en las cifras para su continuidad.

Alexandre Guimaraes estuvo 9 meses a cargo del equipo al que llevó a la Estrella 14, con Duván Vergara como pieza importante. A partir de ahí creó una relación de respeto mutuo que se mantiene. Cuando al entrenador brasilero le piden nombres del fútbol colombiano siempre lo destaca a él. Considera que ya es un hombre que está en nivel para la Selección Colombia.

Duván #Vergara y Jaminton #Campaz serían los jugadores que Alexandre Guimarães acercaría a la Selección Colombia. pic.twitter.com/viBv4Z4Jyy — ESPN Nexo (@NexoESPNco) October 14, 2020

Los 6 compromisos que le restan a América de Cali en la Liga Betplay

-De local, en su orden: Deportivo Pasto, Millonarios y La Equidad.

-De visitante: Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020

Todo lo que dijo el DT de América de Cali tras el 1-1 con Junior