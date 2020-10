Furia de Marlon Torres en rueda de prensa de América de Cali: “Acá solo sirven para…”

América de Cali le ganó a Deportivo Pasto. Hubo rueda de prensa y ante una pregunta que se hizo por los goles recibidos, Marlon Torres se molestó y respondió fuerte por las críticas al equipo.

Fue en la última consulta de la rueda de prensa en el Pascual Guerrero. Iba dirigida al DT Juan Cruz Real: ¿A qué factores atribuye los 2 goles recibidos hoy?. El entrenador pensó y decidió iniciar la respuesta por otro lado: “Me gustaría que me preguntaran cómo hicimos los 3 goles que hicimos”.

Entonces Marlon Torres intervino. Asintió y empezó a responder él: “Es que acá solo sirven para criticar, nada más. No ven nada bueno. Siempre es la misma mar$%&#, con todo respeto. Siempre, siempre es así, siempre. Nadie dice cómo hacemos los goles o cuántas situaciones creamos. Nadie dice cómo ganamos. ¡Todo es malo, todo es malo, bendita sea, no joda!”, dijo el zaguero barranquillero.

Esa reacción llegó tras un partido en el que a América de Cali le hicieron 2 goles. Estaba ganando 2-0 y muy rápido en el inicio del segundo tiempo recibió los tantos del empate. Después tuvo un penalti que Adrián Ramos transformó en el 3-2 definitivo.

Más de Marlon Torres en la rueda de prensa de América de Cali

La otra respuesta que tuvo el zaguero fue cuando le preguntaron: ¿Qué se debe trabajar o en qué se hace énfasis para corregir y cerrar bien los partidos? Ahí lo que respondió fue: “Cuando uno defiende, defiende todo el equipo, no se trata solo de la defensa. Muchas veces escucho que Juan Pablo Segovia o Marlon Torres tienen la culpa de X gol, pero acá no se trata de que los dos defensas son los únicos que defienden. Acá defendemos de adelante para atrás. ¿Por qué cuando Yesus hizo el gol no se dice que Marlon hizo algo para que se hiciera ese gol? O el día en que hicimos el gol en Barranquilla, ¿por qué no meten a los dos centrales ahí? Esto no se trata de que dos jugadores solamente tienen que defender o que solo tres arriba tienen que atacar. Así como ellos hacen goles, nosotros ayudamos a que los hagan. Y así como nosotros defendemos, también nos tienen que ayudar a defender. Y nos ayudan, pero todavía nos falta”.

