América de Cali, Tulio Gómez y confirmaciones sobre Duván Vergara

Hablando en Zona Mixta (Telepacífico), el máximo accionista de América de Cali dio algunas confirmaciones respecto al futuro de Duván Vergara. Mucho se habla del tema por el viaje de su representante a Brasil.

Y siendo así, una de las preguntas que le hicieron a Tulio Gómez fue: ¿Duván Vergara ya fue vendido? Respondió: “A esta hora, lunes 19 de octubre a las 9:10 de la noche, no ha sido vendido. Han llegado propuestas que no nos llenan. Para mí, hoy él es quizá el mejor jugador de la liga colombiana. Y si lo vamos a vender, lo vendemos bien vendido, a una liga en la que se valorice más y en una reventa tengamos algún beneficio”.

Tulio Gómez lo tiene claro. También habló de viaje a Brasil de Kormac Valdebenito, el representante del jugador: “Hay unos equipos grandes brasileros interesados en Duván Vergara (es mejor no decir nombres). Él ha gustado mucho en Brasil y otros países. Siempre mete gol o asistencia en Copa Libertadores. Es un jugador diferente”.

Internacional de Porto Alegre, a través de su DT y vicepresidente, hizo público que ellos no son los que buscan al futbolista. Extraoficialmente se habla de otras posibilidades, como la de Atlético Mineiro. De momento son intereses que posiblemente se conviertan en ofertas. Es lo que buscará Valdebenito.

“Sería maravilloso venderlo y que se vaya en enero, pero el equipo que lo compre querrá llevárselo de una vez. Si no hay quien pague lo que pedimos, no lo vendemos. Necesitamos dinero, pero no lo vamos a feriar. Es un jugador que más temprano que tarde será convocado a la Selección Colombia”, fue lo primero que dijo.

Y concluyó: “Sería ideal quedarnos con el 30%. Si lo vendemos a un equipo Portugal o Brasil, ellos venden muy bien. Luis Díaz es un ejemplo. Lo vendieron al Porto en 7 millones y hoy está tasado en 80. Si se da un negocio, Junior va a recibir mucho más que en la primera venta. A veces pienso que es mejor utilizar un equipo trampolín”.

