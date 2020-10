Duván Vergara sobre Juan Cruz Real: “El hincha tiene que apoyarlo”

Juan Cruz Real es el segundo entrenador que tiene Duván Vergara en su paso por América de Cali. Tras una muy buena experiencia con Alexandre Guimaraes, ahora pide el apoyo de la afición para el argentino.

Tras la imposibilidad que tuvo América de Cali de continuar con Alexandre Guimaraes luego del año que duró su vínculo, al club llegó Juan Cruz Real. El argentino arribó luego de dirigir a Alianza Petrolera y Jaguares en Colombia. Lleva 14 partidos en el equipo escarlata y los infortunios de haber perdido la Superliga y quedar eliminado de competencia internacional.

Por ese par de resultados hay críticas hacia él. De hecho aumentaron por lo que sucedió en esas competencias, pues desde que se anunció su nombre ha sido constante tema de debate entre la afición de América de Cali. Después de tener a Alexandre Guimaraes y de ganar un título con él, la paciencia escasea con Juan Cruz Real.

Y cuando le preguntan a Duván Vergara por él, su postura es clara. Lo dijo en entrevista en Primer Toque (Win Sports): “Destaco su paciencia. El profe Juan Cruz Real ha sido muy resiliente porque le han dado duro, pero él ha estado callado, trabajando humildemente y tiene el respaldo de todos nosotros. Estamos demostrándolo en la cancha. El hincha tiene que apoyarlo porque la energía que se transmite afuera se va a ver dentro del campo”, respondió.

Más de Duván Vergara en Win Sports

“Me ha dado vuelta la vida en un momentico. Pasé de estar en Argentina viviendo muy malos momentos a tenerlo todo acá, pero no me he conformado. No tengo techo y sigo trabajando fuerte para demostrarles a todas las personas que no me ayudaron y no creyeron en mí de qué estoy hecho”.

Finalmente dijo: “Para nadie es un secreto la amistad que teníamos con Michael Rangel y en la cancha se reflejaba. Pero esto es fútbol, unos se van y otros llegan y da la fortuna que llega un jugador con tanta experiencia como Adrián Ramos. Vino a aportarnos, ha recuperado su nivel, está haciendo goles y nos ha aportado mucho. Acabó de llegar Aldair Rodríguez también, contra Nacional me entendí muy bien con él, es un excelente jugador”.

