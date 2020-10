Con el viaje del representante de Duván Vergara a Brasil, se abrió la especulación sobre los equipos que quieren negociar por él. De esa lista, según el DT Eduardo Coudet, hay que quitar a Internacional de Porto Alegre.

Kormac Valdebenito estaría en Brasil durante la semana por un interés que habría surgido del fútbol brasilero por su representado. Allí el mercado de fichajes está abierto. Se esperan grandes movimientos y en uno de esos se mencionó el nombre de Duván Vergara. A él, extraoficialmente, se le relacionó con Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre.

Tanto fue así, que al DT argentino del último de ellos, se le consultó en rueda de prensa tras el partido ante Vasco da Gama. Eduardo Coudet no tuvo problema en responder: “No sé qué está haciendo acá el representante de Duván Vergara. Porto Alegre es una ciudad hermosa, debe venir por turismo. Desde que estoy acá, nunca hemos mencionado a este jugador. Es un buen delantero, pero la información que lo relaciona con nosotros no es cierta”, dijo.

Al respecto también habló el vicepresidente del club, Alexandre Chaves Barcellos. “Repito lo que he dicho: nuestra situación económica es complicada. No hubo contacto con este jugador. La situación no nos permite hacer grandes inversiones. Nuestra primera misión es mantener al día nuestras obligaciones con el grupo”, concluyó.

Duván Vergara e Internacional de Porto Alegre

El supuesto interés que habría en este jugador empezó a darse por el partido que tuvo Duván Vergara en Brasil durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Allí anotó un gol e hizo una asistencia en lo que terminó siendo triunfo de Internacional por 4-3.

Ahora lo niegan. Habrá que esperar. Mientras tanto, el cuadro brasilero se prepara para enfrentar a Universidad Católica en la Copa Libertadores. Será el próximo jueves. América de Cali está pendiente de ese juego. Depende de una derrota suya y su propia victoria para intentar una muy compleja clasificación a octavos de final.

