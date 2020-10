DT de América de Cali confirmó a los arqueros ante Patriotas

Tema difícil en los últimos días para América de Cali. Para su partido de la Liga Betplay ante Patriotas perdió a 3 de los que tenía en el plantel. Por ende Juan Cruz Real debió recurrir a soluciones inesperadas.

La principal es que el arquero del compromiso válido por la Fecha 13 de la Liga Betplay será Jeison Pinillo, arquero de 23 años que solo tiene 3 juegos disputados con el club y que viene de atajar con Atlético FC en Segunda División; la otra es la inscripción de un nuevo guardameta. Finalmente sí se pudo hacer y por eso el juvenil Juan Diego Jaramillo está habilitado para ser el suplente.

Juan Cruz Real, en la rueda de prensa previa al juego que se disputará en el estadio Pascual Guerrero ante Patriotas, habló en rueda de prensa confirmando la situación con los arqueros para este partido. Éder Chaux y Joel Graterol no estarán por encontrarse en sus respectivas selecciones. Y Luis David Quintero tampoco por una lesión en el hombro.

De un momento a otro la escuadra escarlata pasó a necesitar recurrir al cuarto arquero para su equipo titular; y a un quinto, que debió ser inscrito de manera especial, para poder contar con un suplente en juego oficial de la Liga Betplay en condición de local. Con ellos se afrontará el duelo.

Lo que dijo Juan Cruz Real de los arqueros de América de Cali ante Patriotas

“Va a atajar Jeison Pinillo y va a estar en sustitución Juan Diego Jaramillo, dos arqueros pertenecientes a la institución. Lamentablemente nosotros tuvimos el infortunio de Luis David Quintero, que era nuestro tercer arquero, con una lesión que lo va a afectar durante varias semanas, que tiene que estar en cirugía. Y también la convocatoria de dos arqueros a la Selección. Nosotros siempre vamos a estar contentos de que vayan jugadores a convocatorias. Es más, queremos que vayan”, fue lo primero que dijo el DT de América de Cali.

Y agregó: “Sí creo que nos tocó en un momento complejo por el tema de que nuestro tercer arquero sufrió una lesión y con toda esta situación de la pandemia al tener restricción de jugadores que puedan estar inscritos o entrenando, por todos los protocolos de bioseguridad, fue una complicación, pero nosotros debemos tener resiliencia. Estas dificultades aparecen, es una dificultad más para el América, debemos tener mucha fortaleza y entender que ahora hay que buscar la solución. Hoy la encontramos en Pinillo. Tenemos confianza que en este juego pueda demostrar por qué está en este club y en base a eso pensar en un partido importante”.

Para terminar dijo: “Ya el miércoles Dios mediante (partido ante Junior), tener a los dos arqueros de Selección o por lo menos uno ya con nosotros para lo que viene. Sí me gustaría mencionar, en el caso de Éder Chaux se hizo un gran esfuerzo viniendo a atajar con nosotros estando convocado, pero la parte comunicacional de la Federación con los clubes tiene que ser mejor. Creo que nosotros no podemos casi terminar informándonos que un jugador va a la Selección por las redes sociales o por comunicados que saca la Federación antes de avisarnos a nosotros, sabiendo que teníamos un arquero y que fue a último momento, pero eso indudablemente a los clubes los perjudica, sobre todo cuando hay fecha Fifa y la programación no se para”.

